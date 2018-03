Samuel Paredes (ABP): Presidente no era el Cono Monetario es la desconfianza en usted

Publicado en: Política, Titulares

Engaño tras engaño, mentiras tras mentiras y alta manipulación mediática inducida es la conclusión a la cual llega el dirigente nacional de Alianza Bravo Pueblo (ABP) periodista Samuel Paredes, quien asegura, “el presidente Maduro demuestra cada día, con mucho tino, la alta improvisación en materia económica que nos llevará irrenunciablemente al colapso genocida.”

Con bombos y platillos anunciaron el fulano Bolívar Fuerte pero, su fortaleza no duró una década; ahora salen con otras pasiones, un Bolívar soberano…, no hayan que inventar, ni que otra mentira inducir, pero la realidad es que existe una alta desconfianza en el régimen, su presidente y su equipo, y ellos los únicos responsables de este colapso económico, no el cono monetario, aseguró el también profesor universitario.

No creo en la salida electoral, por la naturaleza ilegal de sus convocantes y las evidencias de irregularidades que impiden garantizar su mediana pulcritud, unida a la falta de credibilidad y de buenas intenciones de los llamados “candidatos de oposición;” a esto se le suma, esa conchita de mango, que es el cambio del cono monetario que nos indica solo pan y circo, pero no hay nada serio que discutir.

Primero, si tomamos en cuenta los tres ceros quitados a nuestra moneda en la primera reconversión; ahora los tres ceros que le quitaran al actual cono monetario, estamos hablando que el gobierno actual, ha quitado seis (6) ceros en menos de 20 años, por esta razón, en otros países, ya los responsables estarían fuera del gobierno y en la cárcel y debemos preguntarnos porqué aquí no sucede nada, estamos ciegos acaso, acotó Paredes.

“Estoy seguro, según lo cuenta nuestra historia, que más de un venezolano se hace la vista gorda y creerán al gobierno, incluso, lo repetirán hasta el cansancio, pero realmente el gobierno no podrá esconder todo este desastre económico, social y de gobernabilidad, que tiene un solo nombre: revolución del siglo XXI, lo cual no fue una buena idea, ni será el ideal político que nos sacará de tanto desastre.”

Incluso, acotó el dirigente político, “Maduro con este anuncio, buscará en lo adelante, todo el respaldo para justificar un aumento de la gasolina procurando que el litro cueste 1 bolívar soberano, que equivale a más del mil por ciento, pero que alegará que antes costaba seis (6 bolívares) y ahora costará sólo un bolívar, pero que si le agregamos los seis ceros que le quitaron, debemos sacar ahora nuestras propias conclusiones y eso no podemos perderlo de vista, aseguró el periodista y político Paredes.

