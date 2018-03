¡Sigue el escándalo! Keysi Sayago también le lanzó a la Organización Miss Venezuela

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 23, 2018 11:24 am

El escándalo del Miss Venezuela parace no tener un fin cercano. Esta vez, Keysi Sayago, Miss Venezuela 2016 y una de las mujeres más bellas del mundo actualmente, utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto, luego de que la también reina de belleza Migbelis Castellanos acusara públicamente a Osmel Sousa de intentar prostituirla mediante una “doble cita”.

En su cuenta de Instagram, Sayago se atrevió a dar su opinión sobre la presunta red de prostitución que se oculta tras el certamen de belleza. “Me han preguntado porque no he dicho algo al respecto y es que nunca me ha gustado caer en polémicas porque me parecen una tontería, aunque en este caso creo debo darles mi opinión”, es parte del mensaje compartido por “la pantera”.