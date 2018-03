Catalina Ramos: Es mentira que si no votamos lo único que queda es matarnos

Publicado en: Nacionales, Titulares

Mar 24, 2018 12:17 pm

Catalina Ramos, coordinadora nacional de Asociaciones Ciudadanas del partido Vente Venezuela, encabezó este viernes una asamblea de ciudadanos con vecinos de la urbanización Vipedi de Valle de La Pascua, en el estado Guárico. Allí, aclaró que una ciudadanía no está solamente para acudir a unas elecciones, por lo que “es falso que, si no se participa en el narcofraude del mes de mayo, la única alternativa sea matarnos entre todos”.

Nota de Prensa

Ramos participó este viernes en esta y otras actividades, como parte de una ardua agenda para impulsar la alianza Soy Venezuela en el estado Guárico. Los eventos contaron con la participación también de Pedro Antonio De Mendonca, coordinador estadal de Vente Venezuela en esa entidad; Miluzma Bolívar, secretaria política; Coromoto Díaz, coordinadora estadal de Comunicaciones y Andrés Eloy Herrera, coordinador municipal en Leonardo Infante.

“El régimen de Nicolás Maduro lo que necesita es tiempo. No entregará el poder voluntariamente y por eso plantea un nuevo narcofraude. Por eso, debemos organizarnos para canalizar la angustia y desesperación de los ciudadanos en pro de aumentar la presión interna que, junto con la presión externa, le hagan entender a Maduro que lo mejor, hasta para él y su pandilla, es que se vayan”, fue parte de la intervención de Ramos con los vecinos de Vipedi, en Valle de La Pascua.

Y continuó: “Al día de hoy se agotó el juego de las falacias dicotómicas y de la política asumida con ingenuidad. No es cierto eso de que o dialogamos y negociamos o nos matamos. Es una falacia eso de que o nos unimos o nos aplastan y entonces se confunde el esfuerzo de alineación de objetivos con una foto o una simple reunión. No es cierto que si no votamos entonces lo que nos queda es esperar a los marines”.

En ese sentido, Pedro Antonio De Mendonca, coordinador estadal del partido de la libertad en Guárico, planteó que la única opción para enfrentar a la dictadura es la organización ciudadana, con la participación no solo de partidos políticos, sino también la sociedad civil organizada en gremios, sindicatos, asociaciones de vecinos…

“Eso es Soy Venezuela, una plataforma en la que confluimos actores que, si bien tenemos ideologías y trayectorias distintas, compartimos un mismo diagnóstico y una idea clara de qué es lo que hay que hacer para acabar con esto y reconstruir Venezuela. Aquí estamos y convocamos a los demócratas comprometidos con la recuperación de la república y la democracia”, fue parte de la intervención de De Mendonca.

Y finalizó: “No solo pensamos en la salida de Maduro, sino en la Venezuela y en el Guárico del día después. Eso tenemos que ir planteándolo desde ya nosotros mismos, sin esperar que en Caracas nos digan qué hacer. Eso se hace con el aporte y la visión de todos los demócratas guariqueños, en asambleas, mesas de trabajo, reuniones. Es un plan de sociedad hecho por nosotros mismos, entre todos, por lo que nuestra tarea es también plantearnos la construcción del Guárico que viene”.

Valle de La Pascua es la segunda ciudad principal de Guárico que se activa con Soy Venezuela. Ya comenzaron las actividades en la capital, San Juan de Los Morros y se espera que en los próximos días se sume Calabozo con actividades junto a partidos y sociedad civil organizada de la ciudad. En los próximos días será anunciado el lanzamiento de la plataforma en Guárico, con el anuncio de las fuerzas vivas que la integran.