El misterio del elefante “fumador” que asombra a los científicos (Video)

Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 24, 2018 4:20 pm

El elefante parecía estar comiendo. Con su trompa, levantaba algo del suelo y se lo llevaba a la boca. Luego lo masticaba, reseñó Infobae.

La escena no tendría nada de particular, si no fuera porque, inmediatamente después, exhalaba una gran cantidad de humo. Casi como si estuviera fumando.

El video, registrado en el Parque Nacional Nagarahole, en India, fue divulgado por la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre (WCS por su nombre en inglés). Hasta los especialistas de la organización estaban sorprendidos.

El Dr. Varun Goswami, biólogo de elefantes de la WCS, confesó no tener una respuesta segura sobre el origen del humo. Sin embargo, contó cuál era su hipótesis principal: que el animal estaba comiendo carbón vegetal.

“Parecía estar tomando pedazos del bosque y luego expulsando la ceniza que venía adherida, para luego consumir el resto”, dijo Goswami.

Contrariamente a lo que se podría pensar, el carbón vegetal tiene muy buenas propiedades para los animales. Puede servir como laxante y como un protector ante ciertas toxinas.