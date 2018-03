Expulsan de Egipto a corresponsal del periódico británico The Times

Mar 24, 2018 9:58 am

El periódico británico The Times anunció este sábado la expulsión de su corresponsal en Egipto, Bel Trew, y denunció un “intento de intimidación” por parte del gobierno del presidente Abdel Fatah Al Sisi.

La periodista, que llevaba siete años en el país, “fue detenida hace tres semanas tras entrevistar al familiar de un hombre fallecido en un barco de migrantes con destino a Europa”, dijo el periódico.

Luego fue detenida “sin explicación” y “llevada al aeropuerto por la policía y obligada a tomar un vuelo hacia Londres”, añade The Times.

“Desgraciadamente está en línea con el entorno opresivo creado por el presidente Sisi contra la prensa”, dijo por su parte una portavoz del periódico.

I’ve lived in #Egypt for 7 years, it’s my beloved home and I’m not sure when I can return. I was arrested after doing an interview and threatened with military trial unless I got on a plane. Like others, I still don’t know what happened:https://t.co/m5EmyP8bg7

— Bel Trew (@Beltrew) 24 de marzo de 2018