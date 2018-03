Los Palmeros de Chacao bajan este sábado y marcan el inicio de la Semana Santa

Publicado en: Destacados, Nacionales

Mar 24, 2018 7:00 am

Este sábado 24 de marzo se dará inicio a la programación de la Semana Santa en el municipio Chacao, con la tradicional Bajada de Los Palmeros de Chacao que se llevará a cabo a partir de las 10:30 de la mañana desde la entrada de Sabas Nieves, por medio de un recorrido que culminará en la Iglesia San José, con el apoyo de la Alcaldía de Chacao a través de Cultura Chacao, de la Gobernación del Estado Miranda, y de la Red de Patrimonio y Diversidad Cultural de Miranda.

Cumpliendo con una tradición de más de doscientos años, los Palmeros de Chacao trasladarán las palmas recolectadas por ellos en el Parque Nacional El Ávila, a lo largo de un trayecto de cinco punto o estaciones que contará con la participación del Ensamble de Percusión de la Orquesta Infantil de Chacao, la Escuela Banda Show Francisco de Miranda y diversas manifestaciones populares del Estado Miranda como son, Los Santos Inocentes de Caucagua, San Pedro de Guatire y San Juan de Mamporal.

El recorrido culminará en la Iglesia San José de Chacao, donde las palmas serán guardadas hasta el día siguiente, para su bendición y distribución entre los feligreses durante la Misa del Domingo de Ramos.

El domingo 25 de marzo la programación continuará con la Misa del Domingo de Ramos y bendición de las palmas, en la Plaza Bolívar de Chacao a las 8 a.m., y en la Iglesia San José a las 10 am, 12 m y 5 pm; y se realizará la procesión con la imagen de “Jesús en el huerto” a las 9 am.

Los días lunes 26 y martes 27 de marzo se oficiarán misas en la Iglesia San José de Chacao a las 8 am y 6 pm; el miércoles 28 a las 8 am, 10 am y 6 pm; el jueves 29 se celebrará la Misa Solemne de la Cena del Señor a las 6 p.m.; el viernes 30 será la Predicación de las Siete Palabras a las 4 pm y la Liturgia de la adoración de la Santa Cruz y Santa Comunión a las 5:30 pm; el sábado 31 se efectuará la Solemne celebración de la Pascua del Señor a las 7 pm en la Plaza Bolívar de Chacao; y el domingo 1 de abril culminará la Semana Mayor con la Santa Misa del Domingo de Resurrección en la Iglesia San José de Chacao a las 10 am, 12 m y 5 pm.

Asimismo se realizarán procesiones con la participación de los Cargadores de Santos todos los días, desde el lunes 26 hasta el jueves 29 de marzo a las 7 pm, partiendo de la Iglesia San José de Chacao por las principales calles del casco central, y el viernes 30 de marzo se realizará la Procesión del Santo Sepulcro a las 2 pm partiendo desde la Capilla de El Pedregal hacia la Iglesia San José de Chacao.

Prensa alcaldía de Chacao