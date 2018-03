Pilieri: Todo aquel que participe en las elecciones está colaborando con el régimen

Publicado en: Actualidad, Política

Mar 24, 2018 2:31 pm

Este sábado el dirigente del Partido Convergencia y diputado a la Asamblea Nacional (AN), Biaggio Pilieri, aseguró que las condiciones electorales no están dadas para que se realicen los próximos comicios presidenciales en el país. A criterio del parlamentario, se necesita un nuevo CNE para que puedan participar todas las toldas políticas que hoy se abstienen, reseña Unión Radio.

Pilieri expresó que la ruta es decirle a todas aquellas personas que no estén claras en participar en las elecciones, a que no participen en lo que a su juicio señaló como “fraude electoral”. Además, indicó que “no solamente ser candidato es ser colaboracionista, no solamente los partidos que postularon son colaboracionista, sino todo aquel que participe por ingenuidad o hasta por ignorancia está colaborando con el régimen”.

El dirigente también se refirió a la propuesta que realizó el candidato presidencial por Avanzada Progresista (AP), Henri Falcón, quien propuso dolarizar la economía en caso de ser electo. Ante la promesa electoral Biaggio Pilieri indicó que “los venezolanos hoy no compramos ningún tipo de propuesta que no sea real, clara o posible”.