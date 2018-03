Chiste del día: EEUU está violando la política internacional por “bloqueo a Venezuela”, afirma Escarrá

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 25, 2018 9:45 am

Según la brillante lógica del constituyente de la ANC cubana, Hermánn Escarrá, Estados Unidos está violando la política internacional al bloquear a Venezuela con las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano ante varios funcionarios bolivarianos.

“Venezuela está sometida a un bloqueo y esto está rompiendo el bloque jurídico de la política internacional. Hay valores que no se están respetando, por ejemplo, la soberanía nacional, por todas las sanciones que ha puesto EEUU, ya que se están violando las cartas internacionales firmadas en Nueva York y Colombia”, dijo Escarrá en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen y conducido por José Vicente Rangel.

Ante la película que ha creado el Gobierno sobre la violación de la soberanía del país, dijo que es pertinente “intensificar el trabajo en las embajadas venezolanas, y hacer las denuncias pertinentes ante la Haya y los organismos políticos por las violaciones a la paz y a la soberanía”.

La constituyente cubana vs. La verdadera Constitución

El constituyente ha destacado que la finalidad de la constituyente cubana se debe a “profundizar la Constitución del 99”, porque es necesario crear “una nueva visión del país que esté más comprometida con la sociedad”.

“En el proceso del 99 había un proceso rupturista porque la Constitución tenía que abarcar la democracia social en contra de la plutocracia, y ciertamente tenía que desarrollar una nueva visión del país. En el caso de este proceso se trata de profundizar y perfeccionar la Carta Magna del 99 para el bien de la Nación”, aseveró.



Después de ofender ahora se dicen ser “pacifistas”

A pesar que el Gobierno ha atacado a los mandatarios de los países que están en contra de sus políticas gubernamentales, Escarrá afirmó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, “ha insistido en el diálogo” con Colombia para poder “solucionar los problemas que suceden en la frontera de los dos países”.

“El presidente ha reiterado la disposición a hablar siempre y cuando no se viole la soberanía del país. Hay que insistir en el diálogo y no en el conflicto, porque hay problemas en la frontera colombo-venezolana y esto no lo tiene que sufrir los pueblos, ya que está en manos de los gobiernos. Aquí hay cinco millones de colombianos conviviendo con nosotros en el país”, expresó.

Continúa la paranoia

La paranoia del Gobierno no acaba. Según el constituyente, los países que están en contra de las políticas oficialistas lo que buscan es “apropiarse del territorio por sus bondades y su posición geopolítica”.

“Lo que buscan es disolver al estado venezolana y repartirselo porque Venezuela tiene recursos fundamentales, ya que se trata de la primera potencia planetaria de gas, minerales preciosos y estratégicos. También tiene una posición geopolíticamente envidiable”, explicó.

Afirmó que “se han unido liderazgos de varios países pero son extremadamente débiles, incluso hasta EEUU, que es el que los está guiando, es un país débil”.