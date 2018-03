Cosas que debes evitar para no alejar a tu pareja de ti

Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 25, 2018 1:00 pm

Cuando nos enamoramos y somos correspondidas damos por hecho que somos la mujer perfecta, que no tenemos defectos y por lo mismo, deseamos que esa persona especial siga profundamente enamorado de nosotras, pero mucho ojo, porque nuestro comportamiento podría llevarnos a que esa conexión especial se acabe y que por ende él se aleje.

Cuando queremos a alguien nos desvivimos en atenciones pero muchas veces exageramos, motivo por el cual es necesario que aprendamos a actuar con medida para que la relación crezca y no se acabe de la noche a la mañana.

LO QUE NO DEBES HACER:

1. Actuar rápido

En una relación todo debe ir poco a poco para que funcione bien y no te lleves alguna decepción, así que guarda la calma y en la primera cita no te muestres atrevida queriendo que él te tome de la mano o te abrace más de la cuenta, muéstrate segura de ti misma y de querer una relación formal y no solo un encuentro casual.

2. Nunca hables del futuro

En las primeras citas evita hacer planes futuros con él, pues si haces esto lo más probable es que quiera salir corriendo del lugar y de tu vida, pues se están conociendo para saber si hay química y si su relación puede progresar o no. Enfócate en conocer sus gustos, sus metas y analizar si son compatibles con tu forma de pensar, no dejes que la emoción de creer que encontraste un nuevo amor te lleve a pensar inmediatamente en que él es el amor de tu vida, primero conócelo.

3. Mandarle mensajes en la madrugada

Por más insomnio que tengas, por favor, no le mandes mensajes a altas horas de la madrugada, aprende a respetar el tiempo y el sueño de tu pareja, independientemente si tuvo un día pesado o no, cada ser humano requiere dormir bien y no quieres ser la culpable de que al otro día él esté de mal humor o somnoliento. Tengan una conversación hasta cierta hora y después cada uno a descansar.

4. No cheques todos sus movimientos

Aunque quieras saber exactamente dónde y con quién está, procura conservar la calma y por nada del mundo se te ocurra convertirte en su sombra, eso molesta demasiado tanto hombres como a mujeres, así que procura ser menos intensa porque además recuerda que son una pareja y comparten un tiempo y espacio juntos, pero no significa que esa persona les pertenezca.

5. Hacerte amiga de sus amigos en redes sociales

Es muy común querer aprovechar la tecnología y comenzar a mandar solicitud de amistad a sus amigos, pero no lo hagas ya que él verá que solo quieres vigilarlo o si apenas están comenzando su relación, creerá que vas muy rápido y no querrá sentirse atosigado o que está perdiendo su libertad. Todo paso a paso, aprende a darle tiempo al tiempo.

6. Querer tener el número de algún familiar

Si es que ya conoces a su familia y tienes buena relación con ellos, no abuses, si es que no sabes nada de tu pareja, no cometas el error de quererlo contactar por medio de su familia, pues eso definitivamente lo verá mal y puede ocasionar un conflicto severo.

7. No lo juzgues por su forma de ser

El respeto es básico en toda relación, así que procura no juzgarlo por sus esos gustos que a tu parecer no son los adecuados, una pareja no tiene que pensar exactamente igual a ti, es respetable que cada uno tenga una forma de pensar distinta sobre ciertas situaciones, no desapruebes sus intereses o te muestres indiferente porque entonces preferirá ocultarte las cosas o mejor dejar de verte.

Nota tomada de Soy Carmín.