Félix Hernández hará su décima apertura seguida en un Juego Inaugural

Mar 25, 2018 5:22 pm

El as de los Marineros de Seattle, el venezolano Félix Hernández, hará su décima apertura en un Juego Inaugural este jueves, cuando suba a la loma para enfrentar a los Indios de Cleveland en el Safeco Field, reseñó MLB.com.

El “Rey Félix” se convertirá en apenas el séptimo lanzador que abre por décima ocasión seguida en un Día Inaugural por su equipo. Esta estadística incluye a Roy Halladay, Walter Johnson, Steve Carlton, Tom Seaver, Robin Roberts y Jack Morris.

También empatará la cifra tope de 11 aperturas en Juegos Inaugurales entre los lanzadores activos, junto con CC Sabathia.

“¡Te lo dije, te lo dije!”, dijo el lanzador con mucha emoción a varios reporteros

Spoke to Felix Hernandez about getting to start Opening Day for the #Mariners. "I told you!" he yelled a few times in excitement.

— TJ Cotterill (@TJCotterill) March 25, 2018