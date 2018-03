Lo que hay detrás de la foto del beso apasionado entre Brad Pitt y Jennifer Aniston

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Una fotografía dejó a muchos con la boca abierta y generó felicidad entre los fans de esta famosa ex pareja de Hollywood. En la primera plana de un medio estadounidense se mostraba a Jennifer Aniston y Brad Pitt dándose un apasionado beso, reseñó Infobae.

La “exclusiva mundial” fue revelada por la publicación Star, en cuyas páginas aseguran que fue George Clooney quien hizo posible esta reconciliación.

Una fuente de la revista sostiene que los actores habrían retomado su relación y que “se han estado viendo secretamente y todo gracias a George”.

Pero todo se trató de un engaño.

La foto de portada no es real. Se trató de un montaje. La imagen de Aniston corresponde a una escena que filmó con Jason Bateman en la película The Switch en 2009, y la fotografía de Pitt es del 2010 junto su ex pareja, Angelina Jolie.

Supuestamente, y según el tabloide, cuando el ganador del Oscar supo que Aniston se divorciaba de Justin Theroux, “animó” a su amigo Pitt a buscarla y “darle a su relación una segunda oportunidad”, dijo una fuente cercana.

La estrella de Friends formalizó su divorcio con el actor y guionista el pasado 15 de febrero después de casi tres años de matrimonio.