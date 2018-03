Milka Olivero: La culpa del hacinamiento es del Poder Judicial (Video)

Publicado en: Nacionales, Titulares

Mar 25, 2018 6:45 pm

La Alta Comisionada en Derechos Humanos y de Asuntos Internacionales de la región Oriente, Milka Olivero y militante del Psuv, acusó al poder judicial de permitir la existencia de retardo procesal en casos, congestionando los centros de reclusión del país.

Nota de prensa

En entrevista durante el programa BajolaLupa, con los periodistas Deudelis Oviedo y Jonás Jiménez, Olivero destacó que el trabajo que viene realizando necesita además, la colaboración de todos los entes y organismos públicos para que la población reclusa pueda contar con comida, vestido y atención de salud.

“Yo siempre he trabajado del lado de la gente. Esa gente que está ahí son seres humanos, no son escoria como han intentado hacer ver. Hay que reconocer que muchos de los que están en estos centros y estaciones policiales del estado, son inocentes, pero sin poder hacérsele el papeleo y revisar las causas, donde necesitamos la presencia de jueces y fiscales, muchos son los que no asisten por parte del poder judicial”, indicó.

Informó además que se han hecho visitas en las distintas bases policiales y municipales, donde hay reclusos, con los alcaldes para palpar la situación que viven los detenidos y reclusos, “y el único que ha hecho algo, de incentivo para la comida, así como atención de salud ha sido Morel David Rodríguez, el alcalde de Maneiro. Hay que ser honestos “, destacó.

Resaltó que los defensores públicos han actuado además con algunas deficiencias, pero la institución está haciendo todo el esfuerzo posible para poder hacer su trabajo.

Enfatizó que no hará campaña electoral en vista de su cargo, más sin embargo señaló que apoyará al proceso revolucionario de la mano del candidato Presidente Nicolás Maduro.