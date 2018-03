Motivos por los que una mujer deja a un hombre aunque sea el amor de su vida

Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 25, 2018 12:40 pm

Una mujer inteligente y que se ama a sí misma deja a un hombre sin rodeos. No es que sea culpa de los hombres y tampoco utiliza la trillada frase de que “todos son iguales” para argumentar su decisión; ella simplemente no quiere estar con él.

Ella no lastima a propósito, sólo es un ser humano que cambia, avanza, retrocede, se hunde y navega en sus propios conflictos personales. Ella amó a ese hombre, y probablemente todavía lo ame, pero aún así decide dejarlo y estos son sus motivos:

1. Porque ya no es ella misma

De alguna manera cuando ella está con ese hombre siente que no puede ser como es, se pone límites para sus acciones y comportamientos. No necesariamente porque no “la dejen ser”, es solo que ella siente que él no puede expresarse libremente.

2. Porque no le gusta en lo que su pareja se convirtió

Él ha cambiado, como todos lo hacemos, pero ella no aprendió a amar esa nueva versión de ese hombre.

3. Porque le gusta alguien más

Así como a los hombres les atraen otras mujeres y eligen ser infieles, a las mujeres también les puede gustar otro mientras tienen una relación.

4. Porque ella está segura de que él la esperará

Sabe que siempre estarás para ella y siente la libertad de alejarse para volver cuando esté lista.

5. Porque está cansada de tener una relación

Así como a veces la soledad la agota, pasar su tiempo con un hombre ya la aburrió hasta el punto de que se siente vacía.

6. Porque no le gusta dar explicaciones

Está está fastidiada de que un hombre la cele, de que vigile sus movimientos, de sus llamadas preguntando “dónde y con quién está”.

7. Porque quiere tener sexo con otros hombres

Nada hay de raro o negativo en ello, mucho más si se trata de una relación de años que la monotonía ha perjudicado; ella prefiere alejarse de ti para buscar su plenitud sexual, en lugar de engañarte y lastimarte.

8. Porque se siente presionada

Está harta de escuchar siempre las mismas frases: “¿Para cuándo la boda?”, “¿para cuándo los hijos?” y otros comentarios más que la han hecho pensar en su futuro y tal vez se dio cuenta de que no quiere estar con un hombre.

9. Porque planea su futuro sin un hombre

De alguna manera cuando piensa en el futuro no se ve siendo la pareja de alguien y eso la hace replantearse varias cosas en su relación, prefiere cortar todo antes de seguir y hacerle daño a su pareja.

10. Porque la relación es estable, pero ella no

Pueden estar bien juntos, pero si ella atraviesa alguna crisis emocional estar sola le parecerá la mejor decisión.

11. Porque no crece estando contigo

Tiene metas profesionales y personales que, con el paso de los años, se dio cuenta de que es imposible compartir con un hombre.

12. Porque su pareja se compromete y ella no

Quizá su pareja le propuso llevar su relación a otro nivel y es algo que no esperaba en ese momento. Probablemente no quiera ser injusta al no dar el salto en la relación, pero tampoco se siente preparada para hacerlo.

13. Porque tiene una meta

Se ganó una beca, le ofrecieron un trabajo en otro país o planeó un viaje, esto pudo haber sido antes de conocer a su pareja y se dio cuenta de que puede ser un obstáculo para cumplir con sus metas.

14. Porque aunque es el amor de su vida, ella se ama más a sí misma

Lo fuiste alguna vez, te deseó como a nadie y esperó un largo tiempo para encontrarte, pero las cosas cambian: ella cambió y ya no quiere lo mismo.