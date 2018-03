Otro bebé muere por desnutrición en Monagas, el sexto en lo que va de mes

Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 25, 2018 12:25 pm

Eran las 9:10 de la noche del 20 de marzo cuando Davielis Chacón llegó muerta a la emergencia pediátrica del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín. Tenía tres meses de nacida y un cuadro de desnutrición, de acuerdo con información de El Pitazo.

Por: Jesymar Añez

Provenía del sector Los Cocos, parroquia San Simón, una zona que hace más de un año recibió el beneficio del Barrio Nuevo, Barrio Tricolor del Gobierno nacional. En el reporte policial se asentó que la lactante fue trasladada en una moto, su madre la llevaba cargada en sus brazos y envuelta en una sábana.

Roxana Chacón llegó pidiendo ayuda, pero el personal de guardia informó que no pudieron hacer nada pues su hija ya no tenía signos vitales. En la comunidad, los vecinos explicaron que la niña no era bien alimentada y que es el segundo bebé que pierde la familia por esta misma causa. El Pitazono pudo comunicarse con la familia de la bebé.

Se trata del quinto deceso de este mes del que se tiene conocimiento. Los dos anteriores ocurrieron el 16 y 20 de marzo, siendo las víctimas lactantes de 11 y 5 meses, respectivamente. El de 11 meses residía en Temblador, municipio Libertador, al sur de Monagas.