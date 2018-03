Un hombre te ama si hace esto por ti

Publicado en: Curiosidades, Titulares

Una persona muy sabia me dijo un día, “ve por la vida con cuidado, no quieras más de lo que te quiere, no des más de lo que te den y sobre todo, si una persona te dice que te ama, que no te lo diga, que te lo demuestre”.

Sin duda aquellas palabras quedaron gravadas en mi mente y sí, he seguido el consejo al pie de la letra y al menos en el último punto he comprobado que no todo lo que se dice, se siente o se da. Así que a lo largo de mi vida me he dedicado a observar cómo es que aman los hombres y descubrí que, los chicos son tan predecibles que si alguien les roba el corazón muestran estos 20 signos de amor verdadero.

¡Ahora te toca a ti averiguar si tu pareja en verdad está enamorado de ti! A quí te dejo la lista:

1. – Se comunican

En una relación, cuando la pareja habla más, mejor se entienden entre sí. Si tu chico te ama, y no puede ayudarte, no dejará de preguntarte acerca de tus sentimientos y deseos. Él va a querer saber todo acerca de tu vida. Es la manera más fácil de conectarte y construir una mejor relación.

2. – Para él eres hermosa

¿Alguna vez lo has encontrado mirándote cuando estás ocupada haciendo otra cosa? Esa es una clara señal de que no puede dejar de pensar en ti, y que definitivamente se siente impresionado.

3. – Se la juega por ti sea cual sea la situación

Un chico que te quiere de verdad le gusta verte feliz. Y quiere estar involucrado en las actividades que te hacen feliz aunque él no las disfrute. ¿Él mira tu programa favorito contigo, incluso si a él no le gusta y se la pasa quejando de lo feo que es? ¿Se queja de la suciedad y las plantas al tiempo que te ayuda a cuidar el jardín una tarde de domingo? Si hace esto, es porque realmente te ama.

4. – El tiempo que pasan juntos a él le importa

¿Él pasa mucho tiempo contigo, tal vez incluso más del que pasa con sus amigos? Cuando tu chico realmente te ama y te ve como su pareja para toda la vida, incluso sus amigos más cercanos estarán en el asiento trasero y pasará más tiempo contigo.

5. – Él se esfuerza mucho para impresionarte

¿Él te ha impresionado y conquistado? Pero si él te ama, no sólo se detiene allí. Él hace todo lo posible por ser amable con tus amigos y familiares para que pueda hacer una buena impresión en ellos, incluso si es sólo porque sabe que vas a ser más feliz.

6. – Llena el espacio personal

Los secretos son aceptables en una relación, pero cuando un hombre se enamora de ti, él comenzará a llenar la brecha entre su vida y la tuya. Estaría bien para ti saber los detalles de sus cuentas bancarias, algunas de sus contraseñas, e incluso si contestas su teléfono no se enojará.

7. – Le gusta abrazarte a ti por horas y horas

¿Tu novio te abraza y te sostiene firmemente en ocasiones, por ninguna razón en absoluto? Se siente bien cuando te abraza porque está enamorado de ti.

8. – Tus pensamientos están en su mente

Él puede tener una vida muy ocupada, sin embargo, se toma un momento para recordar todos los grandes acontecimientos en tu vida. Si alguna vez tienes algo grande en que trabajar, él siempre estará allí para ayudarte.

9. – Ha cambiado su mundo

Si un hombre te ama, cambiaría sus hábitos y su estilo de vida para pasar más tiempo contigo. Incluso estaría dispuesto a perderse un juego o su película favorita y él ni siquiera se quejaría por ello, sólo para ayudarte con un proyecto o para escucharte cuando tienes un día de locos.

10. – Se siente orgulloso de ti, de tus logros

Un hombre que no está comprometido evitaría hablar de ti con chicas que buscan salir con él, y especialmente con sus colegas de oficina o en su lugar de reunión. Pero si él realmente te toma en serio, hará alarde cada vez que vienen a reunirse con él en lugar de tratar de mantener una presencia discreta.

11. – Te cuenta sus secretos

Los secretos torpes son un signo de debilidad, ya que da a la gente la oportunidad de juzgarlo. Pero si un hombre te ama, estará dispuesto a compartir secretos que no le ha contado a nadie más, porque confía en ti y te ama lo suficiente como para compartirlos contigo.

12. – Estás siempre presente en su mente

Él se acuerda de ti, incluso cuando no es necesario. Él te da algo que te gusta, incluso si no se lo pides. O en su camino a casa no puede dejar de comprarte algo porque sabe que te gusta, incluso si no le has dicho nada al respecto.

13. – Te extraña aunque no lo diga

Un chico que te ama no siempre podrá decirte que te echa de menos, ya que suena cursi. Pero cuando finalmente te encuentra, verás un brillo en sus ojos y una amplia sonrisa con ganas de gritar una cosa, ¡Te quiero!

14. – Nunca te critica

Le puede molestar algo que hiciste, pero él siempre estará dispuesto a ayudarte, sin juzgarte o hacerte pagar por ello.

15. – Te muestra al mundo como su mayor tesoro

Él se jacta de sus logros, y no puede dejar de hablar de lo maravilloso que es cuando logras algo. Un hombre que te ama siempre va a celebrar tus logros con el mismo entusiasmo que los celebrara si lo hubiera hecho él.

16. – Hace lo imposible por ti

Si un hombre te ama de verdad, va hacer lo imposible con tal de verte sonreír.

17. – Tienes sueños contigo y siempre te involucra en su futuro

Constantemente habla de sus grandes planes y todo lo que quiere lograr en la vida. Y casi todos sus planes giran en torno a ti y lo feliz y orgulloso que te puede hacer sentir.

18. – Bromea con tu lado malo

A veces, las chicas tienen la costumbre de ponerse molestas sin ninguna razón aparente. Pero si tu chico te ama, no sólo se pondrá al día con tus berrinches y tu mal humor, sino que también va a pedirte disculpas y tratar de levantarte el ánimo, incluso si cree que no ha hecho nada malo.

19. – Los pequeñas detalles nunca se le olvidan

Él muestra su amor en pequeñas maneras que no puedes notar todo el tiempo. Son las pequeñas cosas como darte la mejor bebida o el mejor asiento, dedicarte una canción de la nada, tratarte muy bien cuando estás enferma, y muchas otras pequeñas cosas que puedes dar por sentado a menudo.

20. – Él dice que te ama a cada momento

Si estás saliendo con un chico o estás casada con él, a veces la forma más fácil de despejar tus dudas es cuando escuchas lo que dice directamente. Y probablemente significa que lo hace, sobre todo cuando dice que te ama de la nada, sin ninguna razón en absoluto!

Nota tomada de Soy Carmín.