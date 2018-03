Barboza: Maduro debe rectificar y suspender las elecciones porque va a profundizar la crisis

Publicado en: Actualidad, Política

Mar 26, 2018 6:16 am

El Presidente de la Asamblea Nacional Omar Barboza, no ha renunciado a la esperanza de que el gobierno rectifique y suspenda las elecciones presidenciales del 20 de mayo, porque esa elección, en las condiciones que está pautada, va a profundizar la crisis del país.

Así lo señaló durante la entrevista que le hiciera la periodista Andreina Yépez, durante el programa “Al descubierto” que transmite Venevisión los domingos a las 10:00 de la noche; donde habló, entre otros temas, sobre las elecciones presidenciales, que calificó de un simulacro electoral, porque carecen de las condiciones necesarias, por lo que la oposición se niega a participar.

“Las elecciones deben convocarse en diciembre que es cuando corresponde. Si hay un cambio en las fechas de las elecciones y hay condiciones, nosotros participamos. No somos abstencionistas, creemos que el voto es la salida para la crisis política que vive el país, pero estas no son unas elecciones libres, sería un engaño creer que esa es una oportunidad para ejercer el voto. Esas son unas elecciones para negar el derecho al voto, porque no están dadas las condiciones para que se ejerza libremente”.

El presidente Nicolás Maduro de ser reelecto, dice que va a solucionar los problemas económicos del país, en este sentido el diputado Omar Barboza dijo tajante que “eso casi da risa, porque tienen 19 años destruyendo la economía y como va a creer nadie sensatamente que el presidente Maduro va a resolver los problemas del país”.

Agregó que, por ejemplo, el presidente está tratando de vender el Petro, que es una figura inconstitucional, mientras Venezuela no paga los intereses de los bonos. Afirmó que nadie va a creer que van a cumplir con las obligaciones que genere ese Petro, si no están cumpliendo con el pago de los bonos que están vencidos en este momento. “No están cumpliendo con sus compromisos y la gente esta viendo la destrucción de la economía, lo que esta sucediendo con los precios, con la inseguridad, con los servicios públicos. Yo no creo que el pueblo de Venezuela sea masoquista para querer que el presidente Maduro siga en el poder”.

Henry Falcón esta equivocado

Sobre la candidatura de Henry Falcón, dijo que tiene consideración personal con él y con algunos de los que lo acompañan. No obstante, sostiene que están equivocados y que están evaluando mal el momento si se mantienen en participar en estas elecciones, que considera un simulacro electoral.

“Por ejemplo Henri Falcón dijo que si no venía una observación de la ONU se retiraba, bueno ya se sabe que la observación de la ONU no viene y los que vienen son los mismos acompañantes de siempre y todo el mundo sabe lo que va a pasar. Yo a ellos les pido simplemente, con respeto, reflexión. No es posible que nadie que crea en la democracia y le duela lo que esta sufriendo el pueblo de Venezuela, corra conscientemente el riesgo de hacerse corresponsable, de que por una vía que no sea transparente, se reelija la causa de la crisis que es la presencia del presidente Maduro en el ejercicio del poder”.

El Petro es nulo constitucionalmente

Sobre la moneda el Petro Barboza manifestó que es nula constitucionalmente y así se aprobó en la plenaria de la Asamblea Nacional. Recordó que el gobierno dijo que esta respaldada por yacimientos petroleros y otros bienes. Sin embargo, el artículo 12 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, establece que son inalienables los yacimientos petrolíferos, eso quiere decir que no se pueden vender ni exponerlos a que sea comprado un bono que tiene como respaldo el petróleo.

“Esta es una manera de privatizar el petróleo y además no se pueden vender los yacimientos petroleros ni por vía de Petro, ni por ninguna otra vía. El artículo 318 de la Constitución define que la unidad monetaria venezolana es el bolívar. No hay manera de emitir una moneda distinta al bolívar sin reformar la constitución”. Aclaró Barboza.

La guerra económica fue planificada desde Miraflores

Sobre la diáspora venezolana indicó que es por la crisis humanitaria que enfrenta el país, producto de quienes dicen que apoyan al pueblo venezolano. “Los apátridas son los que han sometido a esta patria a este sufrimiento por falta de alimentos y medicinas, que han hecho que ciento de miles de venezolanos hayan tenido que huir por primera vez de Venezuela, porque aquí no se puede vivir”.

Afirmó que la guerra económica fue planificada desde Miraflores y que tuvieron éxito porque destruyeron la economía venezolana, la salud, la educación, los servicios públicos, como la electricidad, el agua y el transporte. “Decir que el país esta en crisis por las sanciones es ilógico, porque antes de las sanciones ya este gobierno había destruido la economía. Las sanciones se han aplicado a personeros del gobierno, por narcotráfico y corrupción, no al país”.

Finalmente, al ser consultado como le gustaría que fuese visto después que termine su gestión como presidente del parlamento indicó. “A mí me gustaría que me recordaran como el presidente de la Asamblea Nacional que ejerció su gestión con responsabilidad, que cumplió con las atribuciones constitucionales que le corresponden y poder presentar, al final de mi gestión, un grupo de leyes aprobadas que realmente le sean útiles y que ofrezcan soluciones a los problemas de los venezolanos, cuando recuperemos la democracia y el estado de derecho”.