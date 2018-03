“Caracas está a la deriva, no hay una autoridad que piense en ella” (Video)

Publicado en: Actualidad, Entrevistas, Nacionales

Mar 26, 2018 5:52 pm

Las ciudades son el reflejo de sus país, por lo que Zulma Bolívar, profesora de la facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y presidenta del Instituto de urbanismo de la alcaldía Metropolitana, a retomar el “Plan Caracas 2020” y pasar de la planificación a la obra.

Por: Vanessa Rodríguez / Lapatilla.com

En los momentos que vivimos es poco lo que se ha invertido realmente en la ciudad, son pocas las obras que se desarrollan y es mucho lo que se necesita, por lo que asegura que su mayor temor es que la Caracas está a la deriva, “no hay una autoridad que piense en ella”.

En exclusiva para LaPatilla.com, la profesora Bolívar recalcó que a Caracas le hace falta un jefe. “Las ciudades son el reflejo del país, no podemos tener ciudad sino tenemos país, tenemos que recuperar la democracia porque sin democracia no hay desarrollo, no hay institucionalidad”.

Sin embargo, invita a retomar el “Plan Caracas 2020”, planificado en la alcaldía Metropolitana bajo el mandato del alcalde Antonio Ledezma, pero que puede ser revisado y ejecutado por otras autoridades.

En las que se construya una ciudad sostenible, que se preocupe por mejorar la calidad de vida de las personas que ahí conviven, pero bajo un proceso planificado. “El plan es problema de todos: La ciudad que por corresponsabilidad, cada uno tiene un granito que poner”, aseguró la experta en urbanismo.

El Plan Caracas 2020, prioriza y plantea propuestas que generarán un impacto más allá de lo coyuntural. “Un énfasis en la gobernabilidad, la fluidez, la integración, la seguridad, la productividad, el respeto y la tolerancia”.

Este plan cuenta con seis líneas estratégicas para lograr un objetivo: Transformar la ciudad.





– Caracas ciudadana

Pasa porque no haya ciudadanos con privilegios. Construir ciudadanía, una sociedad de iguales en sus derechos y deberes. Una ciudad hecha por todos y para todos. El recate de valores ciudadanos, centrados en el respeto del otro. por la reunificación de los caraqueños y el rescate de la pluralidad como valor. Por una educación orientada a la corresponsabilidad, la solidaridad y el bien común.



– Caracas Segura e integrada

Para romper las dinámicas de una ciudad dividida y fragmentada socialmente. Por una sola ciudad y la integración de los barrios a la trama urbana. Por la inclusión y seguridad para discapacitados, adultos mayores y niños. Por una política sostenida de desarme y control de armas.

– Caracas ambientalmente sostenible

De la atención integral de la organización social, la economía, y el ambiente dependen el futuro. Por lo que Caracas ambientalmente sostenible trabajará por el saneamiento integral del río Guaire, sus quebradas y ríos tributarios. Por la defensa del Ávila y la zona protectora de Caracas. Por un sistema metropolitano de espacios públicos donde La Carlota es pieza central.

– Caracas productiva y emprendedora

Por una ciudad que estimule y respalde a los emprendedores. Por una transformación de lo periférico en centralidad, de lo informal en productivo. Por una educación que promueva el mérito y la calidad en bienes y servicios.

– Ciudad accesible y en movimiento

Desplazarse de manera segura, fluida y cómoda a través de diversos modos. Por un sistema metropolitano integrado de transporte público (Transmetropoli). Por la desincentivación del uso del vehículo personal. Por una ciudad sin barreras para las personas con movilidad reducida.



– Caracas Gobernable

Por el rescate del sentido metropolitano y la noción de capitalidad. Por una ciudad que atienda integralmente sus problemas y anhelos. Por el respeto a la autoridad metropolitana y sus competencias.

Al ser consultada sobre lo que para el Gobierno es la construcción de ciudades con la Gran Misión Vivienda Venezuela, la profesora Bolívar expresó que “es totalmente una improvisación, es la antítesis de la planificación. Construir ciudad no es hacer viviendas, es mucho más que eso. Hacer viviendas quiere decir que hay una familia demandantes de servicios. El gran error de esta misión es construir más casas sin los equipamientos necesarios. Porque si en algún sitio había déficit de algo, se agravó y lo que hicieron fue agravar la situación de Caracas”.