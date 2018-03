Daniela Alvarado muestra la cuerpa luciendo la línea de trajes de baño de Mariángel Ruiz

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 26, 2018 9:31 am

“Con estas imágenes les presento mi nueva línea de trajes de baño NATURA”, escribió la animadoraMariángel Ruiz a través de su cuenta en Instagram.

Así la ex Miss Venezuela se estrena como empresaria, con una linea de ropa de baño para mujeres de todas las tallas. La actriz Daniela Alvarado es la imagen oficial de la marca.

Tanto Mariángel como Daniela alborotaron las redes publicando fotos juntas disfrutando de un día de playa y luciendo los exclusivos diseños en sus espectaculares cuerpos.

“Pero Mariangel, tu sabes que yo no estoy flaquita! Que voy hacer yo tomándome fotos en traje de baño? Y la respuesta fue: Eso es lo que yo quiero, que todos vean las modelos no siempre son delgaditas, sino con curvas! Y si, yo no soy modelo, soy actriz, pero puedo hacer el intento” fueron las palabras de Daniela Alvarado al recibir la propuesta.