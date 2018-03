Falcón exigió a Maduro aclarar respuesta de la ONU sobre misión electoral

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 26, 2018 2:14 pm

Falcón pidió este lunes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aclarar si recibió respuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la misión electoral que solicitó el candidato para verificar las condiciones electorales en vísperas de las presidenciales, reseña EFE.

“Nosotros no hemos recibido ninguna notificación (de la ONU), ahora si el Gobierno en efecto recibió la comunicación, el Gobierno está obligado a mostrar esa comunicación y dar respuesta”, dijo el exgobernador en una rueda de prensa en Caracas al ser consultado al respecto.

Falcón planteó el tema luego de que circularan rumores según los cuales Naciones Unidas no enviará la misión exploratoria solicitada por Venezuela por no contar con el tiempo suficiente antes de la celebración de los comicios, el próximo 20 de mayo, una aseveración que no ha sido confirmada por el órgano internacional.

“Nosotros no le estamos pidiendo a Naciones Unidas nada del otro mundo”, dijo el candidato, al tiempo que explicó que lo que han pedido es “una comisión de exploración sin comprometerse en lo absoluto” que haga un informe que pueda sugerir “si están las condiciones dadas para que haya elecciones o no”.

Falcón -consultado nuevamente sobre si abandonará la carrera electoral de confirmarse la decisión de la ONU de no participar- aseguró que el acuerdo firmado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), buscaría la intermediación de varios órganos para garantizar una “observación amplia”.

Las gestiones pretenden buscar distintos organismos “que puedan buscar la transparencia, la pulcritud del proceso, no solamente para los días del ejercicio del acto electoral”, que incluya diversos garantes, dijo.

Aseguró que independientemente de la respuesta de la ONU continuará haciendo “todas las gestiones para que mejoren las garantías”.

Se refirió también a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la que era miembro, y sobre los insistentes llamados de esta coalición a no participar en los comicios en los que Falcón es el más cercano rival de Maduro.

El líder del partido Avanzada Progresista, que afirmó mantener las “mejores relaciones” con la MUD pese a su distanciamiento, dijo que “no tiene ninguna utilidad llamar a la abstención” porque “quien llama a la abstención está llamando a votar por Maduro, esos sí le hacen el juego a Maduro”.

Falcón es un exchavista que puso fin a su simpatía con el Gobierno antes de la muerte del fallecido Hugo Chávez, y que luego se convirtió en uno de los principales líderes de la MUD.

Sin embargo, se distanció de la alianza opositora al postularse a la Presidencia pese a la decisión de la MUD de no participar en los comicios ni presentar a sus líderes, por considerar que este proceso de votaciones es un “fraude”.

EFE