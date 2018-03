José Luis Monroy: El lider es Venezuela

Publicado en: Opinión

Mar 26, 2018 11:30 am

Hola que tal mi gente, los líderes que usted ha visto hasta ahora al frente de cierta oposición en Venezuela, son en su gran mayoría, materialistas, ambiciosos, soberbios, déspotas y egocentristas. Algunos hasta se ufanaban de su competitividad desleal, y el desprecio de los principios, y los valores éticos y morales. Atrás tienen que quedar esos tiempos… porque atrás, muy atrás… han quedado esos líderes. O, por lo menos, ya han quedado fuera de contexto.

Esos líderes le dieron la espalda al país, ha quedado demostrado que ellos solo buscan es su propio bien particular, sino allí tienen lo que llaman el “El frente amplio” hasta por la gente de las bases de sus partidos son aborrecidos, no se identifican con la postura de esos señores, y yo podría dar nombres aquí, pero no voy a gastar espacio en ellos.

La realidad se ha impuesto, los tiempos han cambiado y las necesidades también. Las formas habituales, las herramientas básicas, las habilidades tradicionales para liderar equipos de trabajo y liderarse uno a sí mismo han quedado obsoletas, han perdido sentido, y se han desfasado de la realidad. Los líderes de hoy en día tienen un reto mayor que los de antaño, hoy los líderes necesitan tener lo que los anteriores no habían tenido en su mayoría: humildad, humanismo y espiritualidad.

El nuevo líder es un líder transformador, no impositivo, el líder de hoy debe de cumplir con cuatro características básicas y ser paradójicamente marcial en ellas, el líder de hoy debe de ser:

Transparente, auténtico, con personalidad propia, capaz de mostrar su identidad, sus valores, sus creencias y sus principios en todo lo que hace, dice, siente y piensa de forma coherente, clara y precisa.

EL LIDER ES VENEZUELA.

Nuestro país tiene que dar un paso adelante y asumir lo que quedo truncado el 16 de julio del 2017, ese plebiscito se hizo y la AN asumió la responsabilidad de organizarlo pero no tuvieron los pantalones de hacerlo cumplir, allí una vez más demostraron que no tenían liderazgo, pues ha llegado la hora de retomar ese camino y preguntarle a la gente que quiere? Si este desastre en el que vivimos, o ya de una vez decimos las cosas por su nombre y llamamos a un gobierno de transición a través de una gran consulta nacional, vamos y le preguntamos a la gente, lo que no hizo Nicolás con su espuria constituyente, lo hacemos nosotros y hacemos valer el artículo 347 de la constitución donde el pueblo es el único depositario de poder originario, allí vamos a ver quienes están con la gente o con los intereses mezquinos que siempre han tenido.

El líder de toda esta consulta tiene que ser usted, ya basta que se deje quitar lo que le pertenece por unos señores que nada les importa, usted SOCIEDAD CIVIL, usted que es VENEZUELA, tiene que ser el protagonista de la “Gran Alianza por la Consulta Popular, la unidad y reconciliación”, para acometer todos la épica y honrosa labor de Refundar la República y hacer el Gran Cambio necesario. Que sea el pueblo de Venezuela quien la refunde, la haga libre, justa, democrática, prospera y el que rescate para siempre la Dignidad Nacional y el Orgullo de ser venezolanos.

Por eso, hoy le invito a ser ese nuevo líder, a acercarse a la gente, a tocar y a sentir la realidad… la suya y la de cada uno, a entender que un líder es una guía, el que dirige, el que conduce y el que hace finalmente que las cosas sean diferentes, que las personas vivan diferente y que lo imposible se vuelva posible con una sola determinación: ser el mejor empezando por uno mismo.

El Líder es Venezuela, porque tú eres Venezuela.

#ElLiderEresTu

@joseluismonroy