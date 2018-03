Invitan a Cilia Flores a debatir sobre la crisis que atraviesa el País

Publicado en: Nacionales, Titulares

Mar 26, 2018 1:50 pm

Las representantes de las mujeres de la Unidad Democrática retaron a las féminas que hacen vida en el gobierno de Nicolás Maduro a debatir sobre la crisis que afrontan las familias venezolanas. Así como también, exigieron al presidente de la República a abocarse en políticas públicas que favorezcan a la Mujer y La Familia Venezolana para enfrentrar la crisis.

Nota de Prensa

En una rueda de prensa, desde el partido político Un Nuevo Tiempo, Marianella Anzola, coordinadora Nacional de Mujeres de la organización, afirmó que no puede haber mas silencio ante los atropeyos y los irrespetos a los que hoy por hoy el régimen tiene sometida a las familias venezolanas.

“Vemos con preocupación cómo se agudiza el hambre, la escasez, las enfermedades, nos vemos carentes ante el derecho a la vida”, agregó la dirigente. Igualmente, destacó que las familias en Venezuela se han vuelto víctimas de este mal gobierno, “usted nos niega el goce y disfrute de nuestros derechos”.

Anzola también expresó que “cada vez son más las mujeres con índices de desnutrición ante tanta miseria. ¿Queremos saber qué cifras usted maneja señor presidente, que lo tienen fuera de la realidad que atraviesa la familia venezolana? Que no tienen ni piedad para abrir un canal humanitario”.

“A las mujeres que forman parte de su Gobierno y que ejecutan políticas públicas que no nos llegan, les decimos hermanas venezolanas, el hambre, la miseria, la inseguridad, no tiene color político, no pregunta si tiene carnet de la patria o no”, dijo la representante de la tolda azul.

Las voceras coincidieron que están convencidas que las prioridades del régimen no son las mismas que las de la familia venezolanas, ya que la falta de efectivo, la proliferación de las enfermedades son un terrible mal que nos acompaña diario.

Por su parte la diputada de Primero Justicia, Milagros Valera, afirmó que actualmente la mujer venezolana hace un viacrusis para poder llevar sustento a su casa. “Es la que lleva el mayor peso de la crisis en sus hombros y Nicolás Maduro no ha hecho nada”.

Mientras Aixa Lopez, concejal de la Alcaldía de Caracas por Acción Democrática, aseguró que “nosotras padecemos al igual que todas las mujeres del país y por eso le exigimos al Gobierno que valore realmente el lugar de las mujeres”.

Por lo que exhortaron al gobierno Nacional que de verdad ejecuten acciones que ayuden a solventar la crisis de las familias venezolanas.

Nota de Prensa