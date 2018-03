Pilatus Bank permanece en silencio ante el arresto de su presidente por enviar dinero de Venezuela a Irán

Publicado en: Actualidad, Economía

Mar 26, 2018

Pilatus Bank se ha mantenido en silencio, no respondiendo a las preguntas enviadas por el diario El Independiente de Malta, luego de que el presidente del banco fuera arrestado en los Estados Unidos de América.

Por lapatilla.com

Ali Sadr Hashemi Nejad fue arrestado bajo los cargos de haber evadido las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán al enviar más de $ 115 millones de dólares de Venezuela a través de bancos estadounidenses. Los fiscales dijeron el martes que Ali Sadr creó compañías de fachada y cuentas bancarias extranjeras para enmascarar sus tratos con empresas iraníes con Pdvsa en Venezuela.

Ali Sadr, de 38 años, está acusado de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos, un cargo de conspiración para violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacionales, un cargo de fraude bancario, un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, un cargo por lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si es declarado culpable, Ali Sadr enfrenta hasta 125 años de prisión.

El Independent de Malta envió preguntas al banco el miércoles por la mañana, sin embargo, no han recibido respuesta.

Horas después del arresto, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta ordenó la destitución de Ali Sadr de su puesto en el banco, y luego designó a Lawrence Connell para hacerse cargo de todos los activos de Pilatus Bank Limited. Connell es un regulador financiero de los Estados Unidos a nivel estatal y federal.

La República de Malta es un país insular miembro de la Unión Europea, densamente poblado, compuesto por un archipiélago y situado en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia, al oriente de Túnez y al norte de Libia. Debido a su situación estratégica, ha sido gobernado y disputado por diversas potencias en el transcurso de los siglos. Desde 1964 es independiente y en 2004 se adhirió a la Unión Europea.

La licencia del banco no ha sido revocada, pero la Autoridad de Servicios Financieros de Malta ha ordenado al banco que no disponga, liquide, transfiera o de otra forma gestione los activos y el dinero de los clientes. También suspendió los derechos de voto de Ali Sadr como accionista del banco y, entre otras cosas, ordenó a Pilatus Bank Limited que no permitiera ninguna transacción bancaria, incluidos los retiros o depósitos mantenidos en el Banco por el accionista, los miembros del Consejo de Administración, los funcionarios de gestión del Banco, o cualquier persona relacionada o personas relacionadas a los mismos, ya sea directa o indirectamente, y cualquier otro cliente.

Esta situación ha llevado una vez más a solicitar la dimisión del Comisionado de Policía. Los activistas realizaron el miércoles una protesta frente a la Jefatura de Policía en Floriana, pidieron la renuncia del Comisionado de Policía. Los activistas esa noche también criticaron al Primer Ministro por “destruir las instituciones [de Malta]” y criticaron al comisionado por ser un “títere” del gobierno.

Pilatus Bank ha estado en el centro de una controversia durante bastante tiempo. María Efimova, una ex empleada del Banco Pilatus que estaba detrás de las denuncias de que la compañía panameña Egrant era propiedad de la esposa del primer ministro, Michelle Muscat, había huido de Malta el año pasado temiendo por su vida, pero ahora se entregó a la policía griega . El Cyprus Business Mail informa que es probable que se le otorgue asilo a Efimova después de que se entregó a las autoridades griegas el lunes. El Primer Ministro Muscat y su esposa niegan las acusaciones.