¿Tienes sospechas? Aquí te decimos cómo saber si tu pareja te engaña

Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 26, 2018 1:17 pm

¿Tienes la sensación de que algo raro está pasando entre vosotros? Bien, es importante que sobre todo, no te obsesiones ni te pases el día imaginando cómo flirtea con otra persona (ya que puedes estar equivocada). Sin embargo, como la intuición femenina no suele fallar, si el río suena, es posible que agua lleve… Así pues, toma nota de estas 6 señales que te ayudarán a salir de dudas y saber si tu pareja te está engañando, o no.

Los expertos aseguran que uno de los indicios más claros para saber si alguien miente es viendo si tiene estímulos nerviosos cuando responde a ciertas pregunta. Por ejemplo, si la respiración cambia, la presión sanguínea o el ritmo de latidos se acelera… Así pues, si al preguntarle a tu pareja qué hizo el viernes por la noche, notas que de pronto le pica la cabeza, se pone rojo, balbucea… ¡Pillado!

La reacción más común al mentir es agachar la mirada y no enfrentarse cara a cara con la persona a la que se engaña. Sin embargo, un mecanismo de defensa a la hora de mentir es hacer todo lo contrario: Cuando te dice que NO se está acostando con otra, ¿te mira a los ojos fijamente, habla demasiado fuerte y vocalizado? ¡Si sobreactúa, algo pasa!

Está claro: cuando alguien miente, quiere evitar las preguntas a toda costa. ¿Por qué? Porque es la situación más incómoda y reveladora para estas personas. Además, es un truco ideal para ganar tiempo para pensar una respuesta ante tu pregunta…

Los expertos dicen que cuando alguien se siente culpable, suele necesitar culpar a la otra persona para no sentirse solo ante el peligro. Así pues, las acusaciones irán hacia ti si realmente te está engañando y le cuesta horrores admitirlo.

Veamos, la verdad es fácil de recordar y no varía en su versión por arte de magia. Así que si, según tu pareja, los hechos fueron de una manera un día, y de otra, otro día, ¡sospecha!

Y por encima de todo. Utilizará las técnicas más intimidantes con tal de que parezca que diga la verdad, y solo la verdad. Si te has encontrado en esta situación, párate a pensar: una persona inocente no necesita jurar por nada ni por nadie.

Si has hecho sí en todos estos checks, ahora está en tus manos decidir si quieres perdonarlo y apuestas por perdonarle la infidelidad, o si le das puerta.

Nota tomada de Womens Health.