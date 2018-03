Aumenta 300% cifra de víctimas venezolanas de trata de personas

Publicado en: Destacados, Internacionales, Nacionales

Mar 27, 2018 7:58 am

Los casos reportados pasaron de 50.000 en 2014 a 198.800 en 2018, según un informe elaborado por la Embajada del Reino Unido en el país, la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, publica El Nacional.

Por JESÚS BARRETO | [email protected]

Cada vez es mayor el número de venezolanos susceptible de caer en una red trata de personas. El crecimiento en las cifras de casos de víctimas de esclavitud moderna, que incluye trabajo forzoso, servidumbre y prostitución, se ha acelerado a un ritmo exponencial y sostenido desde 2014, alertó la Asociación Civil Paz Activa, luego de la presentación del informe “Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna”, realizado en conjunto con el Observatorio de Delito Organizado y con el soporte técnico de la Embajada del Reino Unido en Venezuela.

“En 2 años aumentó 300% el número de casos de víctimas de esclavitud moderna, específicamente, la trata de personas. Hasta 2018 tenemos un registro de 198.800 víctimas; si se revisa el comparativo del período anterior, 2014-2016, se proyecta que en los próximos 2 años podrían contarse 600.000 venezolanos víctimas de esclavitud moderna, si este ritmo no se detiene”, advirtió Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz.

Borges resaltó la incidencia de la migración forzosa como principal detonante de este acelerado aumento, resultado de la emergencia humanitaria que caracteriza al país.

“En el mundo la migración es un factor de riesgo determinante para el acaecimiento de la trata de personas. Aquí aumentó dada la alta vulnerabilidad del venezolano en el contexto actual de migración forzada, por la emergencia humanitaria”, expuso.

Debido a la escasa información a la que se accede en Venezuela sobre la esclavitud moderna y los fenómenos conexos como trabajo forzoso, prostitución y servidumbre, las Organizaciones No Gubernamentales que elaboraron el estudio se propusieron examinar una muestra de 86 casos denunciados entre 2016 y 2017 en la prensa internacional, en los que se reportaran víctimas venezolanas, para comprender la realidad actual. El hallazgo permitió determinar la estructura organizativa de las redes.

“Se encontró que los países receptores son Panamá, China, República Dominicana y España, todos ellos sitios en los que se han adelantado investigaciones para desmantelar redes de trata de personas en los que han liberado a ciudadanos venezolanos”, detalló.

En general, la prevalencia del fenómeno se debe a que los venezolanos se encuentran a merced de redes de trata internacional por aspectos como la fragilidad institucional, que no facilita el control, denuncia y seguimiento de las denuncias; la desinformación, pues el tema no es asumido por el gobierno como una prioridad, pese a que es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible promovido por las Naciones Unidas, suscrito y ratificado por Venezuela, y por el vacío legal que no ha permitido la adecuación del sistema jurídico venezolano en función de prevenir y perseguirlo.

“No hay normativa legal especializada en la legislación venezolana, solo la prohibición y disposiciones generales en instrumentos como el Código orgánico procesal penal y la Ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Es una tragedia invisible. La gente cae en red de trata de personas por la desesperación de encontrar el sustento para mantener a sus familias”, insistió.

La investigadora exhortó al Estado a instaurar políticas para la prevención y visibilización del problema en el país.

La tragedia en números

Venezuela se encuentra en los primeros lugares de prevalencia de trata de personas en el mundo. Según el Índice Global de Esclavitud de la Fundación Walk Freeda de 2016, el país está ubicado en el lugar 18 de 52 naciones con mayor población en condición de esclavos. Es el segundo de Suramérica con más registros, solo superado por Perú; es el cuarto de todo el continente y, en un espectro más amplio, supera a Zimbabue, Kenia y El Congo en cuanto a la vulnerabilidad. De las 198.900 víctimas venezolanas, 70% son mujeres y 25% niños de edades comprendidas entre los 7 y 14 años.