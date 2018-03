Convergencia: La crisis económica no se resuelve quitando 3 ceros a los billetes, sino cambiando el régimen

Publicado en: Actualidad

Mar 27, 2018 8:47 pm

El diputado a la Asamblea Nacional de la fracción opositora “16 de Julio”, Biagio Pilieri, aseveró que el régimen de Nicolás Maduro lo que busca es maquillar la hiperinflación con el nuevo Cono Monetario que nos agobia a los venezolanos y de esa manera tapar los resultados del fracasado modelo económico, amparándose en esta oportunidad, en una Constituyente que goza de ilegitimidad y así ha quedado demostrado en el mundo.

Nota de Prensa

Pilieri explicó que las políticas con los billetes no han servido, “en el 2008 quitaron tres ceros a los billetes, en el 2013 crearon el Bolívar Fuerte, el que asesinaron ahora con el Bolívar Soberano, cinco años después y en presencia de la peor crisis económica anuncian que quitaran tres ceros más. Estamos frente a devaluaciones disfrazadas”.

El también coordinador de Convergencia detalló que la inflación “desde que este régimen quitó los primeros tres ceros hasta el año 2017 tiene un acumulado mayor al 3000% ¡Fracasó! Y en vez de rectificar agudiza la crisis, sin contar que no le hablan claro al país, ¿Cuánto le costará a cada venezolano la impresión de los nuevos billetes?” De la misma manera lamentó que desde el Ejecutivo se pretende hacer creer a la población que ” el gravísimo problema económico se resolvera quitándole tres ceros a los billetes, es como pretender curar un cáncer con aspirinas para la gripe. Quitar ceros sin controlar la inflación es como una dama que se toma una pastilla anticonceptiva después de ya estar embarazada; como lo decia el Doctor Aristeguieta Gramcko”.

Insistió en que lo más grave del asunto es el fondo “¿Qué busca además el régimen con esto? No lo tenemos claro, será que oculta la salida del billete de Bs.500 mil, el cual es un claro signo de devaluación, porque ya el billete de 100 mil no alcanza para casi nada, y además recoger un lote de billetes, pues su errada política económica dejó a la gente sin efectivo hasta para la cosas más habituales ¿Qué garantía dan que con los nuevos billetes no habrá ausencia de efectivo en la calle?

Agregó que hay mucho trecho entre recoger un lote de billetes y sustituir un Cono Monetario entero, hay aproximadamente 15 mil millones de billetes actuales y es imposible recogerlos en tan sólo dos meses. “No han podido recoger sólo el de Bs.100 que han prorrogado su vigencia ya 13 veces, sin contar que genera mucha suspicacia que este régimen que se encuentra en campaña de esta farsa electoral para el 20 de Mayo, anuncie acciones que emprenderá el 4 de Junio, ¿Nos reafirma con esto,que ya ganaron?”

La Fracción de Parlamentarios de Convergencia integrada por sus Concejales, Beatriz Velásquez, Adelis Pérez, Raudy Gudiño, Angel Pérez, Armando Soto, Francisco Lucena, José Natividad Suárez, la Legisladora Regional, Carmen Teresa Hernandez y el parlamentario de la AN, Biagio Pilieri, en nombre del Movimiento Político Tricolor, rechazaron esta nueva medida económica improvisada que reafirman, será un fracaso que no resolverá la crisis económica. “La Solución a esto no pasa por quitar tres ceros a los billetes, sino de salir de este régimen”.

