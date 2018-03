Fedecámaras Portuguesa: La falta de insumos mantiene la maquinaria agrícola paralizada

Publicado en: Actualidad, Economía

Omar El Chumary, presidente de Fedecámaras Portuguesa, asegura que la falta de cauchos, de aceite, de repuestos para reparar motores y cajas así como la ausencia de maquinaria nueva para trabajar el campo amenaza al sector tanto como la falta de semillas para la siembra.

Por Harianlys Zambrano / Fedecámaras Radio

Expresó que hay agricultores que tienen dos o más tractores de los cuales no le funciona ninguno motivado a la escasez de repuestos e insumos y a la falta de dinero, ya que en caso de conseguirse, el costo es muy elevado y el agricultor no puede sufragarlo. “Es evidente que sin insumos, sin repuestos, sin poder sufragar el importe de un caucho o repuesto, no podemos producir alimentos“,comentó

Esperamos por las semillas

El Chumary se refirió en conversación con Richard Fortunato en el programa “Informe Fedecámaras”, al cierre de la cosecha donde se produjo una disminución significativa con respecto al mismo período del año anterior y no se pudo cumplir con los rendimientos necesarios para poder subsanar la demanda en el mercado.

“Si nosotros tuviéramos los insumos necesarios, pudiéramos tener excelentes resultados en las siembras. En el caso particular del arroz, los números arrojaron una producción de apenas un 10%, lo que implica una enorme caída en la producción”, acotó.

Indicó que los productores agrícolas se están preparando para la cosecha más importante del año, el ciclo de siembra del invierno, y aun no han recibido las semillas ni los fertilizantes por parte de Agropatria “Esperemos que antes del 15 de mayo tengamos algo de insumos para poder cumplir con los compromisos de siembra y con la producción necesaria para abastecer el país”, acotó

Expresó que les preocupa el caso particular del maíz, “de allí vienen los derivados para la alimentación de animales, un insumo muy importante para otros sectores como la ganadería, por ejemplo”. En cuanto al maíz blanco, expresó que “es el más importante porque de allí se hace la arepa” y mencionó que hasta los momentos el maíz que están recibiendo es importando y que por ello no se logra cumplir la demanda por completo.

