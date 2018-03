Hay dos millones de niños sin escolarizar en Yemen, denuncia Unicef

Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 27, 2018 8:50 am

Cerca de medio millón de niños abandonaron la escuela desde la escalada del conflicto en Yemen en marzo de 2015, lo que lleva a dos millones el número de menores sin escolarizar, según un estudio de UNICEF publicado el martes.

Casi tres cuartas partes de los profesores de las escuelas públicas no perciben sus salarios desde hace más de un año, lo que pone gravemente en peligro la educación de 4,5 millones de niños más, agregó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

“Una generación entera de niños en Yemen se enfrenta a un futuro sombrío debido al acceso limitado o inexistente a la educación”, declaró Meritxell Relano, representante de UNICEF en Yemen.

Según el estudio “If Not In School“, más de 2.500 escuelas no pueden ser utilizadas, dos tercios de ellas fueron dañadas por los ataques, 27% están cerradas y 7% se utilizan con fines militares o como refugios para desplazados, sin mencionar los riesgos que corren los niños en su trayecto hasta el colegio debido a los combates.

La falta de acceso a la educación llevó a niños y familias hacia alternativas peligrosas, que incluyen el matrimonio precoz, el trabajo infantil y el reclutamiento como combatientes.

AFP