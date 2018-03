La verdad sobre la mala influencia a Messi y otras revelaciones de Ronaldinho

Publicado en: Deportes, Titulares

Mar 27, 2018 3:56 pm

Ronaldinho, una vez ganador del Balón de Oro (2005) y dos veces dueño del FIFA World Player (2004 y 2005) marcó una época en el fútbol. Supo vestir las camisetas de Barcelona, Milan y Paris Saint Germain y logró conquistar un Mundial, la Champions League y la Copa Libertadores, reseñó Infobae.

En diálogo con FourFourTwo, el futbolista brasileño repasó su exitosa carrera y contó por primera vez algunas anécdotas.

Los rumores sobre una falsa influencia sobre Lionel Messi:

“En cuanto a esas historias de que yo fui una mala influencia para Messi cuando él era joven son mentira. No siempre hay que creer todo lo que sale en la prensa. Siempre intenté ser una buena influencia para él, hacer lo que en su día había hecho Ronaldo por mí. Messi era muy tímido, pero siempre ha sido un fuera de serie. Vivíamos en la misma calle, por lo que tuve una gran relación con él y con su familia”.

La fiesta de la Selección de Brasil tras conseguir el Mundial de Corea-Japón 2002:

“¿Si la fiesta fue alocada? ¡Tardé mucho en poder dormir! Nos lo pasamos genial durante el vuelo de regreso a casa y luego en nuestras casas. Cuando llegamos a Río, a mí me llevó el padre de Ronaldo. Bebimos mucho jugo de naranja en ese viaje (risas). Pero si alguna vez volviera a ganar un Mundial lo celebraría el doble.?Es una sensación única”.

El origen de su apodo:

“Ya había un Ronaldo… Ahora bien, la gente de mi entorno nunca me llama Ronaldinho. Cuando marqué mi primer gran gol con Brasil, en 1999, el comentarista más famoso del país me llamó Ronaldinho Gaúcho, porque soy del estado federal de Rio Grande do Sul y porque él ya llamaba Ronaldinho a Ronaldo en esa época. ¡Vaya lío!”.

Los trucos en el spot publicitario:

“No había truco ni trampas en aquel anuncio de Nike. Yo hacía eso en el jardín de casa”.

Su devoción por Diego Maradona:

“Era especial, me gustaba ver incluso lo que hacía antes de los partidos. Y él sabía regatear en carrera, su técnica era diferente a la del resto… pero no pude dar toques con naranjas como hacía él porque mi madre se negaba a tirar comida”.

Su mejor gol:

“El que le marqué al Chelsea en la Champions de 2004-05 estuvo bien, pero hay otros. Hay goles que son relevantes no por su factura sino por el momento en el que vives. Hice historia en Francia por ese gol mío al Marsella. Y en España marqué mi primer gol en mi debut con el Barcelona”.

La vez que fue ovacionado en el Santiago Bernabéu:

“Me sentí muy orgulloso. Cuando pasó, casi ni me di cuenta. Simplemente marqué y celebré el gol. Creo recordar que solo Maradona, mi héroe futbolístico, ha sido objeto de algo así. He hablado con él del tema y hemos compartido sensaciones y recuerdos”.

Cómo se frustró su arribo al Manchester United:

“Fue cuestión de 48 horas, solo faltaban unos detalles cuando Sandro Rosell me llamó y me dijo que ganaría las elecciones presidenciales del Barcelona. Les dije a los ingleses que había decidido aceptar la oferta del Barça, se lo había prometido a Sandro antes. Fue una negociación rápida. Elegí bien. Nos va bien a los brasileños ahí y fuera del campo no hay nada igual en Europa. Sigo echando de menos Barcelona. Tuve cinco temporadas maravillosas en un club que apuesta por los delanteros y los jugadores con talento”.

Su mejor adversario:

“No puede ser otro que Paolo Maldini. Es imposible no maravillarse con la forma habilidosa en que hacía que todo pareciera fácil, especialmente cuando te medías con él”.

El mejor entrenador que tuvo:

“Rijkaard es uno de los mejores del mundo y merecería estar dirigiendo a un equipo puntero. Creo que pronto entrenará a una selección nacional y luchará por el título de campeón del mundo. Siempre sacó lo mejor de mí porque sabía qué necesitaba. Su experiencia cuenta para todos y cada uno de los jugadores a sus órdenes”.

Su jugada favorita:

“La bicicleta viene del fútbol sala, pero yo la adapté al césped. Confío mucho en mis habilidades, la fui perfeccionando con el tiempo. Siempre me ha gustado tener un balón en los pies. Otras cosas son complicadas para mí, pero con la pelota todo sale fácil”.