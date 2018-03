Liliana Morillo: El Puma ya pasó a otro mundo

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 27, 2018 9:19 pm

Liliana Rodríguez, hija del cantante José Luis Rodríguez, conocido como “El Puma”, dijo que ella y su hermana Lilibeth han estado excluidas del proceso de recuperación de su padre luego de la operación de trasplante de pulmón.

Aseguró que envió mensajes y llamó para conocer el estado de salud de “El Puma”; sin embargo, expresó que es ignorada por su hermana por parte de padre, Génesis Rodríguez, y por la esposa actual del cantante, Carolina Pérez.

“Tengo constancia de unos 579 WhatsApp los cuales fueron ignorados y 1.200 llamadas las cuales también fueron ignoradas (…) Para mí ya no existen, no valen la pena, no merecen el tiempo ni el sufrimiento de nosotras, porque antes de ellas fuimos nosotras”, expresó en declaraciones a Suelta la Sopa.

“Ya no lo quiero, ya no hace falta. Para nosotros ‘El Puma’ pasó a otro mundo desde hace mucho tiempo. Y es mejor así”, agregó.