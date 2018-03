Putin denuncia negligencia criminal en incendio de centro comercial

Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 27, 2018 6:13 am

El presidente ruso Vladimir Putin atribuyó a una “negligencia criminal” el incendio de un centro comercial en Siberia que dejó al menos 64 muertos, entre ellos nueve niños, y decenas de heridos.

“Hablamos de demografía y perdemos a tanta gente. ¿Debido a qué? Por negligencia criminal, por descuido”, declaró Putin durante una visita a Kemerovo, la ciudad de Siberia Occidental donde se produjo el dramático incendio.

“Lo que ha pasado aquí no son hostilidades, no es un estallido de metano en una mina. La gente había venido a descansar. Había niños”, agregó el presidente, según las declaraciones difundidas por el servicio de prensa del Kremlin.

Putin hizo esas declaraciones después hacer una ofrenda floral cerca del centro comercial y observar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia.

Luego visitó a los heridos en un hospital de la ciudad.

El lunes las autoridades rusas denunciaron que el centro comercial no respetaba las normas de seguridad. En particular destacaron que las salidas de emergencia estaban cerradas y las alarmas antiincendio no funcionaron. AFP