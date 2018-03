Reportan desaparición de otra joven en Maracaibo

Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 27, 2018 8:03 am

Daniela Uzcátegui Sulbarán, estudiante de segundo año de bachillerato, de 16 años, salió de su residencia en el sector El Bajo, del municipio San Francisco, el pasado miércoles, junto a una amiga de su madre, reseñó Versión Final.

Desde ese momento, la adolescente se encuentra desaparecida y la progenitora teme lo peor, pues la ha estado buscando y no la encuentra.

Según Neity Sulbarán, mamá de Daniela, la amiga, llamada Ángela, fue a buscar a la jovencita, y presume que se la llevó bajo engaño. Le exhorta a que le entregue a la hija, que no la va a denunciar.

Aseveró Sulbarán que a su hija la vieron en el sector Villa Paraíso, de El Bajo, junto con Ángela y otra ciudadana, según información que recabó entre vecinos, en su labor de búsqueda.

“Yo fui a los hospitales, estaciones policiales, a la morgue. Y no he encontrado a mi hija. Temo que haya sido raptada. Espero que esa señora me la entregue”, suplicó la atribulada mujer.

Dijo que acudió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), subdelegación San Francisco, a realizar la denuncia sobre la desaparición. Espera que logren dar con el paradero de la muchacha.

