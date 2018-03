Sean Penn apareció sedado y fumando en una entrevista de TV

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 27, 2018 5:00 pm

El actor ganador del Oscar Sean Penn participó en el programa de Stephen Colbert, lo que generó gran repercusión debido a su aspecto físico y a su errático comportamiento en cámara, reseña infobae.

Con un atuendo informal y todo despeinado, Penn no tuvo ningún problema en reconocer que aún se encontraba bajo los efectos de un sedante que tomó durante un vuelo nocturno.

“Tuve que tomarlo para dormir”, afirmó la estrella.

“Entonces, en otras palabras, ¿todavía estás un poco en el tren del Ambien ahora?”, le consultó el presentador refiriéndose al tipo de fármaco. “Un poco”, respondió Penn. Nada más arrancar la conversación con Colbert, también sorprendió al sacar una caja de cigarrillos y poniéndose a fumar, algo que siguió haciendo a lo largo de toda la entrevista.

En un momento dado, Colbert le pidió que dejara de fumar: “Queremos tenerte por aquí durante el tiempo que sea posible, y esas cosas son malas”, le dijo el periodista, a lo que respondió con su ácido sentido del humor: “Esta es la seguridad laboral para los oncólogos”.

Además, habló sobre su posible retiro de la actuación como lo hizo Daniel Day-Lewis.”Lo mejor que puede aportar un actor a cualquier proyecto es saber colaborar con otros, y resulta que a mí cada vez me gusta menos interactuar con los demás”, se sinceró.

En plena promoción de su libro “Bob Honey Who Just Do Stuff”, también reveló que no tiene mucho contacto con su ex mujer Robin Wright, con quien tiene dos hijos y estuvo casado más de 14 años. “No hablamos a menudo, no nos llevamos demasiado bien”.

Información de Infibae