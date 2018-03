Shell esboza un escenario con una caída drástica del uso de combustibles fósiles

Los detalles ásperos: el informe no es un pronóstico o una prospección de lo que Shell cree que sucederá. Es un futuro posible si las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen drásticamente mediante políticas gubernamentales agresivas y coordinadas para producir emisiones cero netas del uso de energías para 2070. Es un escenario donde el “si” es clave, pero que luce cuesta arriba dada la falta de movimiento actual en esa dirección. Este último escenario es el más ambicioso en comparación con otros dos que Shell emitió en 2013.

Aspectos destacados de este futuro hipotético:

– Los gobiernos adoptan impuestos de carbono por debajo de $ 50 por tonelada para 2030 y que alcanzan los $ 200 en 2070.

– La demanda global de carbón ya alcanzó su punto máximo, la demanda de petróleo alcanza su máximo alrededor de 2025 y el gas natural alcanza su punto máximo alrededor de 2035.

– El sol se convierte en la fuente de energía dominante alrededor de 2055.

– El cambio a la energía renovable es “asequible, dentro del gasto histórico en el nuevo sistema de energía como una parte del PIB mundial”.

Flashback :

– El gerente general de Shell, Ben Van Beurden, dijo a principios de este mes que la demanda de petróleo podría llegar a su máximo dentro de siete años si el mundo toma medidas drásticas para reducir las emisiones de carbono.

– Shell anunció a fines del año pasado que su objetivo sería reducir la “huella de carbono neta de sus productos energéticos en alrededor de la mitad para 2050”.

Sí, pero : Shell todavía no es lo suficientemente agresiva para algunos accionistas. Es probable que los inversionistas activistas impulsen una resolución en su próxima reunión de inversionistas de primavera pidiendo a la compañía que sea más agresiva con su estrategia en la reducción de la huella de carbono de sus productos, informó el lunes The Financial Times .