Trabajadores de la construcción denuncian paralización del 95% del sector

Publicado en:

Mar 27, 2018 11:19 am

En el marco del día nacional de la construcción, representantes del sector denunciaron las graves condiciones en las que se encuentran los trabajadores de la industria.El presidente de la Federación de Trabajadores de la Construcción, William Lizardo, reportó una paralización en torno al 95% de las obras de infraestructura del país, alertando que hoy la masa laboral dedicada a esta actividad recibe una reivindicación muy por debajo de lo necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria.

Nota de prensa



“Hoy no tenemos nada que celebrar, este día de la construcción coincide con la peor situación económica que han vivido los más del millón y medio de personas que pertenecen al sector, no hay salario justo, lo que debería ser la jornada de descanso hoy es la jornada para hacer colas por comida, y lo más importante, no hay oferta laboral, pues la mayoría de las obras están paralizadas, esto por diversas razones, todas achacables al gobierno nacional” Indicó Lizardo.

Por su parte, el presidente de la Federación de Trabajadores de Maquinaria y Equipos Pesados, Olides Herrera, indicó que dicha paralización deriva del déficit de insumos como cemento y cabillas, productos que son hechos y distribuidos por el estado, figura que ha dado prioridad a las edificaciones del programa social gran misión vivienda, generando entonces una escasez de insumos en el sector privado de la construcción.

“No hay cabillas para las obras, pero más allá de los insumos, el gobierno se ha dedicado a expropiar empresas del sector y con esto ha desestimulado el desarrollo de los proyectos, es decir, más paralización, menos trabajo para la masa laboral, y peor aún, mayor déficit habitacional en Venezuela” indicó el vocero de Fetramaquipes

A propósito de la fecha, el secretario ejecutivo de Fetramaquipes, Miguel Quiroz, aseveró que hoy la dirigencia sindical adelanta una propuesta de incremento salarial cercana al 250%, que incluye además la cancelación de una prima de transporte en torno a los 20 mil bolívares diarios para cada trabajador, agregando que esta iniciativa ya ha sido discutida con las distintas cámaras que agrupan a las empresas constructoras de la nación, siendo únicamente la Cámara Bolivariana de la Construcción la que no ha dado una respuesta favorable en el marco de la discusión.