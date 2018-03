Venezuela: Hospitales en rojo, por José Manuel Olivares

Publicado en: Opinión

Mar 27, 2018 6:48 pm

Desde hace al menos dos años, en Venezuela, no hay acceso a información oficial del Sector Salud. No se publica el Boletín Epidemiológico y el Ministerio, desde el 2017, no presenta la Memoria y Cuenta, ante la Asamblea Nacional, tal como exige nuestra Constitución.

Dada esta situación, y el creciente número de denuncias respecto a este sector, este año, la Organización Médicos por la Salud, junto a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, publicó, por quinto año consecutivo, la Encuesta Nacional de Hospitales. Esta encuesta, en formato digital, busca hacer un diagnóstico real de la situación hospitalaria, por medio de información que suministra el propio personal médico, de cada centro de salud, y fue realizada en 104 centros de salud de 22 estados del país, exceptuando Amazonas y Delta Amacuro. A continuación un recuento de los resultados más importantes de la misma:

Hospitales sin medicamentos

Uno de los indicadores más preocupantes de los resultados de esta encuesta, es el aumento con respecto al año anterior, de la cantidad de hospitales que reportan escasez de medicamentos. Para este 2018, el 88% de los hospitales registrados indican que no cuentan con el stock adecuado de medicamentos, ni insumos, para poder atender todas las patologías que puedan presentarse. Lo preocupante es que esta encuesta registra hospitales tipo III, IV y V, que deberían ser capaces de atender todas las patologías, en todo momento.

A su vez, este resultado concuerda con una encuesta similar realizada por la Sociedad Venezolana de Cardiología que revela que sólo el 5% de los hospitales, en todo el territorio nacional tiene los medicamentos necesarios para tratar una Enfermedad Coronaria Aguda, mejor conocida como un infarto; y teniendo en cuenta que las condiciones cardiovasculares son la primera causa de muerte, en el país, que casi ningún hospital del país pueda atender a alguien con esta condición, es bastante preocupante, y es un indicativo claro del nivel de crisis que estamos viviendo a nivel del sector salud y la importancia de que el Gobierno venezolano acepte un Canal Humanitario.

Laboratorios Inoperativos

El indicador, sin duda alguna, más importante este año, es el que refleja la inoperatividad de los laboratorios. Este estudio demuestra que el 100% de los hospitales registrados reportan que el servicio de laboratorio está inoperativo o presenta fallas en su funcionamiento; esto quiere decir, que ningún hospital, en todo el territorio nacional, es capaz de brindar el servicio completo, a toda hora, todos los días de la semana.

Dicha situación de inoperatividad de los laboratorios de los hospitales, se traduce en que en estos los pacientes no se pueden realizar exámenes básicos, como: una hematología, en cualquier momento, y mucho menos, un hospital en Venezuela, tiene capacidad para realizar estudios más complejos, como, por ejemplo, los relativos a enfermedades como VIH, Tuberculosis, Hepatitis, etc.

Esta cifra alarmante, no sólo se limita al servicio de laboratorio en sí, sino que ha afectado también a los bancos de sangre; al no haber reactivos para poder estudiar estas enfermedades, tampoco se pueden hacer los estudios necesarios para la sangre que es donada; decir, hoy en día, si un paciente necesita una transfusión, las probabilidades de no contar con el suministro de sangre necesario, son bastante altas.

Comida en los Hospitales

El colapso de otros sectores, como por ejemplo, el de alimentación ha afectado directamente la capacidad de atención de los hospitales.

La nutrición o la dieta de un paciente es una parte fundamental de su tratamiento, y según la Encuesta Nacional de Hospitales 2018, el 96% de los centros hospitalarios del país o no prestan servicio de nutrición o tiene fallas y 66% de los servicios pediátricos, no cuentan con fórmulas, para recién nacidos. Esto quiere decir, que casi ningún hospital del país puede garantizar que el paciente reciba la alimentación adecuada, según su patología o condición clínica, siendo parte fundamental de su recuperación o tratamiento.

Un índice que también es responsabilidad del Gobierno Nacional que no ha actuado, ante la crisis del sector salud que afecta directamente a los más vulnerables que pierden la vida, en los hospitales del país, porque no cuentan con una atención médica pública de calidad.

Hospitales sin agua y sin camas

Los hospitales tampoco escapan de la realidad de los servicios públicos; el 79% de los centros asistenciales no cuenta con un servicio de agua regular, lo que afecta no sólo a la salubridad del centro de atención, sino a ciertos tratamientos que requieren de un servicio de agua constante y en óptimas condiciones, para poderse realizar, por ejemplo, las diálisis.

El 53% de los pabellones o quirófanos, en todo el país, se encuentran cerrados o con fallas, lo que se traduce a la mitad de los hospitales del país. Además, el 59% de las camas no están 100% operativas.

Todas estas cifras no son más que un reflejo de un sistema de salud que colapsó; por desidia, por falta de inversión, pero sobretodo, por anteponer las ideologías políticas, a los problemas de la gente. Hoy en día hay miles de venezolanos cuyas vidas peligran, porque los hospitales no cuentan con plantas eléctricas y cada vez son más frecuentes los recortes de energía, debido al colapso del sistema eléctrico. También corren peligro los pacientes con enfermedades crónicas que necesitan transfusiones de sangre regularmente para poder vivir, o los que requieren un medicamento y no tienen acceso a él.

Además de la situación hospitalaria, estamos viendo en Venezuela la reaparición de enfermedades, como: el sarampión y la difteria, que habían sido controladas, y por no tener políticas públicas de salud coherentes, en las dos últimas décadas, están afectando de nuevo a los venezolanos. Asimismo, una enfermedad, como la Malaria, de la cual fuimos pioneros en su control, hoy en día, se ha extendido a todo el territorio nacional.

Los resultados de esta encuesta, no son más que un reflejo numérico de la grave crisis en la que se encuentra el Sector Salud, en Venezuela; cifras que al final se traducen en muertes innecesarias y en un sistema que es absolutamente incapaz de prestar un servicio adecuado y óptimo. Es un reflejo de las prioridades de un gobierno que no prioriza los problemas, ni la vida de los venezolanos. Sin embargo, nosotros, desde los espacios que nos sean posibles, haremos todo por denunciar y exigir un sistema de salud de primera calidad, que sea capaz de dar soluciones a la gente y que no tenga ningún sesgo político.

José Manuel Olivares / Médico. Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Vargas. Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social.

