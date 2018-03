Candidatos afinan su precampaña para combatir la abstención

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 28, 2018 6:12 am

Los rivales del presidente venezolano y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, afincan su precampaña en combatir la abstención de los electores para conseguir una oportunidad en los comicios del próximo 20 de mayo.

Bajo la premisa “si votamos ganamos”, el exgobernador y candidato presidencial Henri Falcón recorrió hoy uno de los principales bastiones del chavismo para avanzar en su campaña por la Presidencia, en la que las perspectivas sobre la abstención de los electores son su principal factor en contra.

Falcón recorrió la ciudad de Barinas, capital del estado homónimo, en el oeste del país caribeño, tierra natal del líder de la “revolución bolivariana”, el fallecido Hugo Chávez (1999-2013), un bastión gobernado durante las últimas dos décadas por el padre y los hermanos del exjefe de Estado.

El líder del partido Avanzada Progresista debe no solo promover su propuesta de Gobierno sino vencer la desconfianza de los opositores en el sistema electoral venezolano, alentada principalmente por la principal fuerza opositora del país, Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Falcón, que se distanció de la alianza para presentarse a la Presidencia, dijo el pasado lunes que “no tiene ninguna utilidad llamar a la abstención” porque “quien llama a la abstención está llamando a votar por Maduro, esos sí le hacen el juego a Maduro”.

Lo mismo para el también candidato opositor Javier Bertucci, quién precisamente hoy marcó como su primer objetivo vencer el abstencionismo de los detractores de Maduro, electorado clave para el pastor evangélico.

Desde el occidental estado Lara, Bertucci afirmó que “una de las peores cosas” que puede ocurrir en las elecciones es que “no salga a votar la gente, y la gente del gobierno, que sí sale a votar, nos meta seis años más”.

El candidato se refirió también a la decisión de la MUD, defendiendo que él no entiende “cómo algunas personas pueden seguir plantadas en el abstencionismo”, pero no ofrecen un plan alternativo.

“Después qué vamos a hacer, o sea ¿hay alguna forma? ¿hay algún programa? ¿hay algún paso a seguir? No, no hay ningún paso”, dijo.

En su opinión las condiciones electorales “nunca han sido las mejores, sin embargo la oposición decide cuando participa y cuando no participa” primando por encima de eso los intereses partidistas.

“¿A quién le está haciendo el juego estos señores (MUD)? ¿al gobierno para que se quede seis años más?, o ¿quieren algún cambio? O como no tienen ningún candidato, porque los dos que tienen están inhabilitados, no quieren participar porque si no son ellos no es nadie”, preguntó.

La decisión de la MUD de no participar estuvo precedida por un acercamiento con el Gobierno para exigir algunas condiciones, entre ellas el levantamiento de las inhabilitaciones sobre sus dos principales líderes, y algunas otras que no alcanzaron acuerdo.

El asunto de las garantías electorales fue abordado hoy por la directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges, quien señaló en rueda de prensa que los procedimientos previos a la votación que ya se han llevado a cabo “no han cumplido con la normativa” que indica la ley y la Constitución.

Afirmó además que “la falta de garantías no permite a los ciudadanos ejercer su derecho y poder elegir”.

La activista informó que el Cepaz ha enviado varias comunicaciones al CNE para dejar constancia de estas “violaciones” y hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.

Por su parte, la coordinadora de Voto Joven, Luisana Subero, dijo que en el país no se han cumplido los extremos legales en las últimas tres elecciones, empezando por la que se convocó para escoger a los miembros de una Asamblea Constituyente, un ente que hoy ejerce poderes plenipotenciarios y es señalado de fraudulento. EFE