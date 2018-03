Diputado Pirela: La reconversión monetaria es una falsa espectativa de progreso postelectoral

Publicado en: Política, Titulares

Mar 28, 2018 5:26 pm

El diputado zuliano y dirigente del Movimiento Progresista, José Luis Pirela, se refirió el martes a la reciente reconversión monetaria decretada por el presidente Maduro, la cual calificó como “una nueva estafa”, ya que el objetivo es crear una espectativa falsa de progreso postelectoral.

Nota de prensa

“Lo que busca es crear una ilusión de que habrá medidas económicas importantes después de las elecciones, esto no es más que una burbuja ilusoria de supuestas medidas a futuro”, indicó.

A juicio del parlamentario, la reconversión monetaria no resuelve ningún problema estructural de la economía, ya que reducir 3 ceros a los billetes sin realizar ajustes macroeconómicos no tendrá incidencias favorables, por que no estimulará la productividad, ni el buen manejo de precios y servicios, ni recuperará la capacidad adquisitiva del salario.

“Estamos pagando muy caro la improvisación del gobierno en materia económica. El PIB registra una caída acumulada del 35% en los últimos 4 años, la emisión de dinero inorgánico ha contribuido a disparar aún más la inflación llevándola a rango hiperinflacionario y el control de cambio espantó la inversión extranjera”, explicó.

Asegura que en Venezuela hay una hambruna que sólo es superable con un cambio político, “hay que salir de este gobierno corrupto, esta nueva reconversión no sólo es una improvisación sino otro disparate de Maduro”.