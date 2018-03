Familiares de reos exigen información sobre muertos y heridos en Comandancia de Carabobo (Videos) #28Mar

#Carabobo | Familiares de detenidos en el Comando General de #PoliCarabobo protestan a las afueras de la institución para exigir información, luego que se registrara un motín en horas de la madrugada #28mar #ElPitazo Reporte / Video: Ruth Lara Castillo | El Pitazo | Carabobo

A post shared by El Pitazo (@elpitazotv) on Mar 28, 2018 at 10:15am PDT