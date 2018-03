Luis Florido desmintió que se busque iniciar diálogo con el gobierno en Puerto Rico

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 28, 2018 5:26 pm

En marco del conversatorio realizado por Estado de Puerto Rico y dirigido por su

Secretario de Gobierno, Luis Rivera Marín sobre la situación actual venezolana y

sus soluciones, el presidente de la Comisión de Política Exterior, diputado Luis

Florido, recibió una propuesta por parte de las autoridades de la isla, en la que

emplazan a los Gobierno de la región incluyendo a Estados Unidos a apoyar la

lucha por el rescate de la democracia en Venezuela.

“Esta propuesta que estoy recibiendo de mano del secretario de Estado de Puerto

Rico la entregaré institucionalmente al presidente del parlamento y fracciones

además de la unidad democrática para su análisis respectivo”, manifestó.

Florido, destacó que en dicho documento invitan a cancilleres, a la administración de Trump y al Gobierno venezolano a implementar mecanismos donde se plantee de manera “urgente” la necesidad de elecciones limpias en el país.

Agradecemos la iniciativa presentada por Puerto Rico en pro del rescate de la

democracia en Venezuela. Pero, dejamos claro que el diálogo anterior en

República Dominicana no tuvo éxito por la falta de voluntad del gobierno de

Nicolás Maduro y hasta que no cambien las condiciones, no será posible iniciar

algún proceso. De ahora en adelante y frente a la grave crisis humanitaria que

está matando a nuestro pueblo de hambre, cualquier proceso que se inicie debe

garantizar el cambio político en el país”, manifestó Florido.

El parlamentario venezolano resaltó que “nosotros continuamos gira internacional trabajando con nuestra diáspora venezolana denunciando intento de fraude de Nicolás Maduro de hacer elecciones el 20 de mayo en Venezuela sin la participación de los partidos, sin garantías democráticas ni la observación

internacional calificada”.

El evento se realizó en el Teatro Haydee Rexach de San Juan Puerto Rico, donde

fueron abordados temas en materia de derechos civiles, procesos electorales,

datos económicos y posibles alternativas para el restablecimiento de la paz,?la

democracia y el orden constitucional?para los venezolanos.

