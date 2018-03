Maduro el Barrabás venezolano, por Joaquín Chaparro O

Publicado en: Opinión

Mar 28, 2018 10:25 am

Barrabás es un personaje citado en el Nuevo Testamento, este Barrabás. ¿Era un bandido, un malvado, un terrorista extremo, incluso la pena para sus crímenes era la crucifixión?, poco importa, pero lo cierto es que se trata de un hombre para el cual cualquier medio vale pena.

¿Cómo un hombre odiado por su pueblo logra vencer?, los hechos ocurrieron así: la torpe jugada política de Pilato permitió a Caifás manipular al pueblo que conocía muy bien, mientras los buenos se abstuvieron y una multitud enaltecida eligió a Barrabás, el mal se revestía de bien una vez más. Así lo narran los Evangelios: Mateo añade que era un preso famoso, y Juan dice que era ladrón.

Paradójicamente todos sufrimos una constante crucifixión, sin embargo, nuestros gobernantes consideran que “todo está normal,” por ello, a 54 días que el Ministerio Electoral llevé a cabo las elecciones presidenciales, la mayoría de los venezolanos no desea que Nicolás Maduro se renueve en el cargo por un período de seis años más.

Las encuestadoras Delphos y Hercon Consultores, coinciden en que 75% de ciudadanos rechaza la reelección del mandatario. El estudio de campo, que culminó Hercon hace unas semana, reveló que 74% de los consultados opina que la gestión del régimen ha sido muy mala, altamente corrupta, ha generado una crisis humanitaria en el país que se expresa en la escasez de medicamentos y alimentos, políticas económicas deficientes, un control social que se quiere ejercer, así como las pocas posibilidades que existen para progresar. Por su parte, 45% de los oficialistas reconocen en la data obtenida, que la situación es crítica, cito portales de opinión.

Queridos lectores, todas las encuestas, todas, arrojan los mismos resultados una y otra vez; los únicos que quieren que Maduro continúe seis años más son quienes predican a diario la “abstención” sin pensar en el país, ni en sus familias, ni en el porvenir, son abstencionistas a sus conveniencias y punto, un dogma político difícil de superar, Craso error.

En ese escenario, tenemos un sector muy importante de la oposición que ante el fracaso de sus políticas hoy, se lavan las manos como Pilato ante el dolor de un pueblo que grita “Ya Basta” paren esto.

Son ellos, con su actitud política arrogante los responsables que Maduro permanezca aún en el poder 1-Son ellos los responsables que la Señora Tibisay Lucena esté al frente del Ministerio Electoral, por no sustituirla de su cargo más aún la ratificaron. 2- Son ellos los responsables de no haber declarado en la Asamblea Nacional la condición de colombiano a MADURO. 3- Son los responsables de haber echado al pajon tres diputados electos en Amazonas, quienes en su desespero actuaron apegados al régimen para que levantarán la sanción de desacato y los dejaron solos. 4-Son responsables de las convocatorias de calles fallidas desde el 2014 hasta el 2017 con saldos de centenares de jóvenes inmolados en el asfalto para sentarse en el diálogo de las Mentiras I y II. 5- Son responsables por su ineficaz convocatoria a la abstención de que el régimen haya logrado todos los escaños en la AN del 2005 que los entronizó en el poder. 6- Son responsables que hoy tenga 19 gobernaciones y más 300 Alcaldías por sus estúpidas políticas abstencionistas y miles de empleados públicos despidos por el solo hecho de pensar distinto.

Señores, la abstención mantiene al régimen en el poder y de nuevo pretenden asegurarle a Maduro, el Barrabás venezolano, seis años más de dolor, de hambre, de represión, de muerte, de violación de los DDHH, del acosa y cierre permanentes de los medios de comunicación y la libertad de expresión, desconocimiento de la propiedad privada, por sus ineficaces políticas de abstención sin ningún resultados.

Los venezolanos hemos hecho todo para salir del régimen de una manera pacífica electoral y democrática. No permita que el candidato del hambre el Barrabás venezolano continúe sus años más.

Twitter: @joaquinchaparro