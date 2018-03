Malteser International Americas proporciona ayuda de emergencia para venezolanos refugiados en Colombia

Publicado en: Destacados, Nacionales

Mar 28, 2018 9:43 am

Con estimaciones de más de un millón de refugiados en territorio colombiano, Malteser International Americas anunció que está proporcionando ayuda de emergencia a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela en el norte de La Guajira para evitar la prolongación de una crisis humanitaria en el hemisferio occidental.

“Durante los últimos tres años, Malteser International Americas y sus principales socios sobre el terreno han proporcionado salud y desarrollo rural, socorro de emergencia, desarrollado alianzas estratégicas locales y consolidado una confianza con las comunidades indígenas. Esto, combinado con nuestro incomparable acceso cultural y geográfico y el conocimiento profundo de comunidades remotas afrocolombianas e indígenas nos permite trabajar en sus comunidades sagradas y evitar que estallen más crisis a través de las fronteras internacionales “, dijo Ravi Tripptrap, Director Ejecutivo de Malteser International Americas.

Malteser International Americas, la organización humanitaria de la Orden de Malta, comenzó la primera fase de intervenciones de emergencia en el centro urbano de Riohacha, así como en cinco asentamientos Wayuu que lo rodean. Trabajando junto a socios locales (Malteser Colombia y ABIUDEA), entidades del gobierno local y miembros de la comunidad, y sus esfuerzos de emergencia incluyen:

-Distribuir kits de higiene críticos para 2000 refugiados;

-Proporcionar asistencia médica de emergencia a 1.800 refugiados venezolanos y 800 indígenas en las comunidades de acogida, incluida la atención primaria de salud, los medicamentos y los servicios de vacunación y nutrición a través de brigadas móviles de salud; y

-Establecer sistemas sostenibles y iniciativas de seguridad alimentaria para integrar a los refugiados venezolanos indígenas en las comunidades de acogida indígenas, lo que beneficiará a las comunidades de acogida y los refugiados.

A fines de 2017, los funcionarios estiman que 600 mil refugiados y venezolanos solicitantes de asilo huyeron a Colombia. Cifras y estimaciones no oficiales, incluido el cruce ilegal de fronteras, sugieren que ahora hay más de 1 millón de refugiados (65% venezolanos, 35% que regresan a Colombia), con hasta 8 mil personas que cruzan la frontera colombiana a diario.

Hay 3 cruces fronterizos oficiales y alrededor de 280 a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela. El límite norte de Paraguachón está ubicado en La Guajira, uno de los departamentos más pobres de Colombia. Desde 2015, Malteser International Americas ha brindado ayuda y desarrollo de salud y nutrición a las personas desplazadas internamente y en particular a las personas afrocolombianas e indígenas marginadas en la región, específicamente a los Wayuu, la población indígena más grande de Colombia.

Si bien la crisis humanitaria tiene el potencial de tener consecuencias exponenciales y causar estragos en toda la región, el éxodo masivo de refugiados venezolanos a estas comunidades provoca una grave crisis para los wayuu, que creen en el concepto indígena de ser “un pueblo más allá” de las fronteras.

Un control al azar en siete comunidades vulnerables confirmó que esas comunidades por sí solas albergan al menos a 750 refugiados wayuu de ascendencia venezolana en condiciones de extrema pobreza. Sin embargo, se cree que el número de refugiados indígenas es de miles.

“La situación actual de los refugiados en La Guajira es grave. Las familias duermen en parques y lugares públicos en los centros urbanos sin acceso a alimentos o servicios básicos en condiciones nutricionales y de salud visiblemente malas”, dijo Jelena Kaifenheim, Gerente Regional de América Latina y Caribe, Malteser International Americas. “Las mujeres embarazadas no tienen acceso a la atención prenatal, no se atiende a los recién nacidos y no hay acceso a la atención posnatal. Muchos niños y mujeres embarazadas también muestran signos de malnutrición aguda. Además, debido a su estado a menudo ilegal, los refugiados son particularmente vulnerable a la discriminación, la explotación, la extorsión, la violencia, el abuso sexual. Exhorto a la comunidad internacional a tomar medidas antes de que esta crisis cause un mayor daño “.

Malteser International Americas busca donaciones para brindar protección y satisfacer las necesidades de todas las comunidades afectadas de una manera integral, sostenible y coordinada. Para apoyar los esfuerzos en Colombia como resultado de la crisis venezolana, visite orderofmaltarelief.org.