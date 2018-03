Suiza sanciona a Diosdado, Maikel, Tibisay y Saab, entre otros: Prohíbe ingreso y congela activos

Publicado en: Destacados, Internacionales, Nacionales

Mar 28, 2018 12:35 pm

Suiza anunció un paquete de sanciones contra Venezuela el miércoles, en la misma línea que otros países europeos que han tomado medidas contra el país sudamericano tras acusaciones de violación a los derechos humanos.

Los sancionados son:

Néstor Luis Reverol “Es responsable de graves violaciones de derechos humanos y represión a la oposición democrática en Venezuela, incluida la prohibición de las protestas en el país”

Tibisay Lucena “Sus acciones han socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela”, entre ellas el facilitar el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y el no garantizar que el CNE sea independiente”

Maikel Moreno “Ha apoyado y facilitado las acciones y políticas del Gobierno que han socavado la democracia en Venezuela, y es responsable de las acciones y declaraciones que han usurpado la autoridad de la Asamblea Nacional”

Gustavo González López “Es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la detención arbitraria, inhumana y degradante, y tortura; y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela”

Antonio José Benavides Torres “Está involucrado en la represión de la sociedad civil y oposición democrática en Venezuela, y ser responsable de serias violaciones de derechos cometidas por parte la GNB bajo su mando”



Tarek William Saab Halabi “Ha socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela al apoyar públicamente acciones contra los opositores del Gobierno”

Diosdado Cabello Rondón “Involucrado en el socavamiento de la democracia y estado de derecho en Venezuela, incluso utilizando medios para atacar públicamente y amenazar a la oposición, otros medios y sociedad civil”

Sanciones de Suiza a funcionarios del gobierno Venezuela_2018!03!28 by La Patilla on Scribd

Suiza, normalmente neutral, se declaró “seriamente preocupada por las reiteradas violaciones a las libertades individuales en Venezuela, donde el principio de la separación de poderes está gravemente mermado y el proceso a la vista de las próximas elecciones carece seriamente de legitimidad”.

La venta, suministro, exportación y tránsito a Venezuela de armas y bienes que puedan usarse para represión dentro del país serán prohibidos bajo las medidas, que entran inmediatamente en vigencia.

Un veto similar aplica además a los equipos que puedan servir para seguir e interceptar comunicaciones por teléfono y por internet, dijo el gobierno suizo en un comunicado.

Otras medidas incluyen el congelamiento de activos y la prohibición de tránsito para personas, firmas y organizaciones. Esas medidas se aplican ya contra siete ministros y funcionarios de alto rango de Venezuela, agregó Suiza.

Sanciones contra Venezuela

Comunicado de prensa

28.03.2018

El 28 de marzo, el Consejo Federal adoptó medidas restrictivas contra Venezuela. Como tal, Suiza se está alineando con las sanciones impuestas por la UE como resultado de violaciones de los derechos humanos y el debilitamiento del estado de derecho y las instituciones democráticas. La Ordenanza sobre medidas contra Venezuela entra en vigor el 28 de marzo.

El 28 de marzo, el Consejo Federal adoptó un embargo de armas y represión y sanciones financieras y de viaje contra Venezuela. Prohíbe la venta, el suministro, la exportación y el tránsito a Venezuela de armas y bienes que pueden utilizarse para la represión interna. Una prohibición similar también se aplica a equipos, tecnología y software que se pueden usar para monitorear e interceptar las comunicaciones por Internet y por teléfono. Además, se congelaron los activos y se emitieron prohibiciones de entrada y tránsito para las personas físicas, empresas y organizaciones incluidas en la lista.

Estas medidas están actualmente dirigidas contra siete ministros venezolanos y funcionarios de alto rango. Los activos congelados bajo las medidas deben ser informados a SECO sin demora.

El Consejo Federal está profundamente preocupado por las reiteradas violaciones de las libertades individuales en Venezuela, donde el principio de separación de poderes se ve gravemente socavado y el proceso en vista de las próximas elecciones adolece de una grave falta de legitimidad. Hace un llamamiento a Venezuela para que restaure la integridad del proceso electoral y promueva un entorno democrático inclusivo que respete plenamente su marco constitucional y legal y sus obligaciones internacionales.

Al adoptar la Ordenanza del 28 de marzo de 2018, Suiza se está alineando con las sanciones de la UE contra Venezuela. Las medidas descritas entrarán en vigor a las 6 pm del 28 de marzo.

Original en inglés

Sanctions against Venezuela

Bern, 28.03.2018 – On 28 March, the Federal Council adopted restrictive measures against Venezuela. As such Switzerland is aligning itself with the sanctions imposed by the EU as a result of human rights violations and the undermining of the rule of law and democratic institutions. The Ordinance on Measures against Venezuela enters into force on 28 March.

On 28 March, the Federal Council adopted an arms and repressive goods embargo and financial and travel sanctions against Venezuela. It bans the sale, supply, export and transit to Venezuela of arms and goods which can be used for internal repression. A similar ban also applies to equipment, technology and software that can be used to monitor and intercept internet and telephone communications. Furthermore, assets have been frozen and entry and transit bans have been issued for listed natural persons, companies and organisations. These measures are currently directed against seven Venezuelan ministers and high-ranking officials. Assets frozen under the measures must be reported to SECO without delay.

The Federal Council is seriously concerned by the repeated violations of individual freedoms in Venezuela, where the principle of separation of powers is severely undermined and the process in view of the forthcoming elections suffers from a serious lack of legitimacy. It calls on Venezuela to restore the integrity of the electoral process and to promote an inclusive democratic environment that fully respects its constitutional and legal framework and its international obligations

By adopting the Ordinance of 28 March 2018, Switzerland is aligning itself with the EU sanctions against Venezuela. The measures described will enter into force at 6pm on 28 March.