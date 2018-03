Angel Monagas: La estúpida risa del chavismo por la renuncia de Kuczynski

Publicado en: Opinión

Cualquier demócrata serio tiene una suerte de tristeza, al observar los hechos políticos del Perú. Una nación, con una economía en crecimiento en los últimos gobiernos y en paralelo una corrupción moral que no ha podido ser detenida.

Sería una absoluta estupidez, negar el gravísimo problema de corrupción en ese país.

Mi asombro deviene en observar la risa y la celebración del gobierno de Venezuela, de los Maduristas y chavistas en general como Diosdado, ante lo sucedido con el señor Kuczynski.

Estupidez, elevada a su máximo exponencial, al imponer a través de sus Boots, el hastag #ELQUESEMETECONVENEZUELASESECA

Estupidez, porque el señor Kuczynski no agredió a Venezuela, sino al que más daño le ha hecho al gentilicio venezolano, probablemente porque no nació en suelo patrio y él, en consecuencia, no valora eso, como lo es el señor Nicolás Maduro, para muchos y en especial para Pastrana, quien lo trata de “paisano colombiano”.

Estupidez, porque no se puede celebrar la desgracia de una nación.

Estupidez, porque si alguien ha secado esta nación son los maduristas y chavistas, prácticamente la han petrificado en una mueca de corrupción, hambre y desesperación, a niveles de la peor republica africana.

Estupidez del tamaño de la China. Debieran celebrar a pesar de lo dicho, el funcionamiento de las instituciones judiciales de un país.

Un periodista de una provincia venezolana, dueño de un medio, quien para mi es chavista o beneficiado del gobierno y no lo admite, me negó la fortaleza económica del Perú y me dijo ese es un país con hambre, corrupto, donde todos sus presidentes han sido perseguidos por la justicia. Al decirme esto, pensé, este de sabiduría parafraseando a Henry Ramos, no se va a morir.

CORRUPCIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA

Fíjense. Desde Alan García al presente todos los Presidentes han tenido cuentas pendientes. Algunos incluso apoyados por los chavistas, como por ejemplo, el más bandido, más corrupto y tirano como Fujimori. Lógicamente tenían que apoyarlo porque era el espejo de su futuro. De hecho, su torturador mayor se escondió con protección de este gobierno en Venezuela, iniciando curiosamente una ola de desaciertos del hoy silenciado Pedro Carreño. Toledo, no apoyado por los chavistas, luego el militar Ollanta Humala, co-financiado por Hugo Chávez y que después negó el apoyo del “intergaláctico”. Humala o mejor dicho su mujer, por poco no vende las ruinas de Machu Picchú, ejerciendo un liderazgo parecido a las princesas que aun reinan en Miraflores. Algunos condenados, algunos rayados, etcétera en fin. También hay hambre. Solo que este país no ha tenido la quinta parte de nuestras riquezas y hoy sus índices son infinitamente superiores a los nuestros. Pobres hay en todos los países, como en la ciudad del Vaticano hay demonios.

Lo curioso de esto, es que en la gran mayoría de los casos LA JUSTICIA HA FUNCIONADO. En unos más y en otros menos. Ha prevalecido la valoración de la Opinión Pública como fuerza y los ha obligado a huir, renunciar, o a retirarse de la vida política.

Esa no es precisamente la historia en Venezuela.

La institución de la Justicia con defectos y virtudes ha existido en países con grandes problemas de corrupción. En Colombia como dato, con todo el poder político de Álvaro Uribe, la justicia lo investiga y en el pasado le impidieron que se reeligiera no obstante que tenía los votos. Igual con otros funcionarios. En Venezuela el Fiscal de la constituyente, ahora anda de paladín de la justicia y dejo muchos cabos sueltos durante su gestión como Gobernador. Eso le costó, perder el apoyo de Chávez en vida.

LO IMPORTANTE

El problema de un país no es que haya corrupción. Eso es inevitable. Lo grave es que no pase nada.

Eso ha permitido en Perú, suavizar los daños en su economía. Los inversionistas sienten distinto en Venezuela y permanece la CONFIANZA.

Si en VENEZUELA hubiese justicia, Caldera hubiera sido investigado o renunciado por el desastre de su último gobierno y los desmanes de sus hijos. Aquí se prefirió callar. Si en Venezuela hubiera JUSTICIA, HUGO CHAVEZ, primero no hubiera sido presidente por atentar contra la constitución, por matar miles de venezolanos en una intentona que más que una lucha por un proyecto histórico, era un plan para arruinar el país enriqueciendo a una clase política. Si en Venezuela hubiera justicia varias veces ha debido renunciar NICOLAS MADURO y todos sus ministros y colaboradores. Pero no solo renunciado, presos por violar derechos humanos, por cometer delitos de lesa humanidad y por destruir las bases morales, sociales y económicas de un país.

La sonrisa y el “Hastag” de los chavistas, no solo es estúpido y ridículo, es muestra irrefutable de miedo. Ellos saben que por menos de lo hecho por Kucynski, MADURO ha debido entregar la Presidencia.

Peor aún, tampoco ha debido ser presidente, primero por incapaz y segundo por no poder demostrar fehacientemente su venezolanidad.

Sin embargo, los que hoy celebran y se burlan, ríen.

Si en Venezuela la justicia funcionara, le haría honor al auténtico pensamiento bolivariano y al usufructo de su moneda que terminaron de destruir y ahora disfrazan con una inexistente “criptomoneda”, que no es cripto ni moneda.

Nicolás el que debe ser SOBERANO es el pueblo no su moneda, que de Bolívar ya no tiene nada.

LO QUE NO DICEN LOS CHAVISTAS

Los estudios de opinión del pueblo peruano, señalan la petición de que se vayan todos, incluidos los diputados y que se convoquen nuevas elecciones. Que incluso el Vicepresidente también renuncie.

LOS CAIGA QUIEN CAIGA DE ESTA SEMANA:

PRIMERO SE AGARRA A UN EMBUSTERO QUE A UN LADRÓN: RECORDAR Lo dijo Leocenis García hace unos 45 días y Julio BORGES, sigue fuera del país. “¿Y su compromiso con sus electores que le eligieron diputado?, ¿y con su partido? No más cinismo. No más mentiras en la política. BORGES no regresa a Venezuela”. Esa es la verdad. Julio Borges decidió “autoexiliarse”, no discuto sus razones, solo molesta que no lo asuma. Sus defensores en las redes y medios pueden decir lo que sea pero lo cierto es que JULIO BORGES no cesa en sus viajes y es una falta de respeto a la credibilidad, señalar logros de los organismos internacionales gracias a su trabajo. Él como muchos ha contribuido. No hay una política unitaria de la oposición, como es usual en este tema. LO LAMENTABLE es que Julio, a quien respeto, no asuma ante la opinión pública la verdad, sencillamente eso.

SE CONTAGIA EL “GUABINEO” DEMOCRATA: Todd Robinson, Representante de este país en Venezuela, en una entrevista radial la semana pasada, envió un mensaje muy distinto al que hasta ahora ha trasmitido el presidente Donald Trump. “Hay varias teorías sobre los resultado de las elecciones y al final los venezolanos van a decidir si las elecciones tienen credibilidad o no, y nosotros vamos a esperar la decisión de los venezolanos”

COSTA RICA Vía El Gato Briceño nos enteramos lo que sucede en ALUNASA. La gestión del cuestionado General Noel Rafael Martínez Rivero, alias “Guasipati”, lleva a la otrora exitosa empresa a la ruina, afectando a familias de Costa Rica, a Venezolanos, y enfrentando al gobierno a cometer una serie de ilícitos. De paso, ese general es el señalado, como uno de los implicados en el secuestro y muerte de los hermanos Fadoul.

LA MANIPULACION DE JORGE RODRIGUEZ, el paciente siquiatra, se la está fumando “verde”. El PSUV es mayoría electoral en un país con un organismo electoral cuestionado. Ahora pudiera aceptar que son la primera minoría. La mayoría del país es opositora, no de la MUD, ni del FRENTE. Sencillamente están contra el gobierno.

¿POR QUIÉN DOBLAN LAS CAMPANAS? ¿A quién pertenecía Carlos Rotondaro? ¿Cuál era su clan? ¿Con quién se graduó en la Academia Militar? ¿Cómo estuvo tantos años al frente del seguro social? ¿Quién lo delató ante los gringos? Veo la foto del mencionado con el Alcalde Marín, el mismo que una vez Nicolás en una cadena calificó de “galán” y profirió elogios y recuerdo que está prófugo y que tenía una fuerte relación de sociedad con Rotondaro. ¿Detrás de quien viene la Justicia “Madurista”?

Por fin sancionan a Américo Mata. Alias ”chacho” Amasó una gran fortuna. Mano derecha de Elías Jaua. Es el que más llora por las sanciones “gringas”.

AUN HAY DUDAS sobre la muerte del coronel del ejército (retirado) Luis Guillermo Pineda Castellano, quién fue compañero de Hugo Chávez. El militar, quien se desempeñaba como superintendente de la empresa Carbozulia, fue encontrado suspendido de una cuerda en lo que se presume sea un suicidio. Al parecer atravesaba un cuadro depresivo que lo llevaría a atentar contra su vida. Sin embargo, algunas voces militares niegan esa posibilidad sin mayores explicaciones. ¿Sabía este Oficial algo que justificara sacarlo del juego? Durante la presidencia de Ramón J Velásquez, este militar siendo Teniente Coronel fue beneficiado con un sobreseimiento por problemas de salud. Era Ministro de la Defensa, el Vicealmirante Radamés Muñoz León.

CARABOBO ¿Por qué en Valencia dicen que Rafael Lacava es el ClarK Kent que se pasó de Kriptonita? Durante su participación con los que como él tienen los mismos vicios, señalaron que el no parece chavista ya que se “viste bien”, “parece burgués” y Lacava dijo que “como él es buen mozo” no parece chavista. Hagan ustedes el juicio.

DESFILE pero de denuncias siguen en torno al Miss Venezuela. Hasta el hijo de Chávez fue acusado por Alicia Machado. Cada día aparecen más casos.

ULTIMA HORA:

Henri Falcón, pudiera aunque usted no lo crea retirarse de la contienda antes del 20 de Mayo. El gobierno también pudiera prorrogar las mismas para lograr un acuerdo final, con el G4 de la MUD. ¿Cómo quedaría Henri?

EL FINAL DE ESTA PELICULA puede sufrir retrasos, pues se menciona con mucha fuerza el apoyo que le daría Lorenzo Mendoza a Henri Falcón. Recuérdese que el único “chavista”, que defendió a empresas POLAR fue el mencionado siendo Gobernador de Lara. ¿Alteraría eso el panorama político? Otro apoyo que se conversa es el del Padre Ugalde. Pendientes.

RUMORES Indican que el General Cliver Alcalá, habría sido detenido. Esperemos la confirmación o negación de esto, en un país donde no hay información oficial, salvo que la situación sea irreversible.

