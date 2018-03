Invidente rompe en llanto porque nadie le cedió el asiento y su perro guía estaba en aprietos

Mar 29, 2018 5:14 pm

Un ex médico ciego quedó reducido a las lágrimas en un tren después de que los pasajeros ignoraran sus peticiones de un asiento mientras su perro guía se deslizaba alrededor del carruaje en apuros, reseñó el Daily Mail.

Amit Patel, quien perdió la vista hace cinco años debido a una hemorragia detrás de sus ojos, llevó a Twitter para revelar su ‘humillación’, y les dijo a los seguidores cómo luchaba por encontrar algo para sostener mientras los viajeros dejaban de llamar para pedir ayuda.

El hombre de 37 años había caminado con su perro guía Kika hasta el final de la plataforma para abordar un tren del sudeste hacia Waterloo en la sección designada para discapacitados, pero se sintió dolido y humillado cuando nadie se movió para permitirle sentarse.

“Las personas pueden ser tan egoístas, que fingen que no pueden ver ni oír cuando pregunto si hay un asiento disponible”, escribió en el emotivo post de las redes sociales.

“Es tan humillante cuando lucho por encontrar algo para sostener y mantener a Kika a salvo al mismo tiempo, aquí es cuando verás una lágrima corriendo por mi cara.

‘La vida es bastante difícil’.

Patel le había dado a Kika la orden verbal de “buscar un asiento”, pero sus compañeros de viaje lo ignoraron, y se quedaron quietos y permitieron que el Labrador se resbalara en la humedad.

Añadió en un tweet desgarrador: ‘Kika seguía deslizándose y estaba angustiada. Ella cuida de mí todos los días y me sentí inútil.

El ex médico de A&E estaba trabajando como un recluso en los hospitales de Londres cuando comenzó a perder la vista hace cinco años.

A pesar de seis trasplantes de córnea en Gran Bretaña y dos en Estados Unidos, los médicos no pudieron salvar la vista de Patel y cada trasplante fue rechazado por su cuerpo.

Le diagnosticaron queratocono, una condición que cambia la forma de la córnea, durante su último año de escuela de medicina por su compañero de piso que es óptico.

Patel explicó que su experiencia del miércoles no fue nada fuera de lo normal, pero la angustia de Kika fue especialmente desgarradora para él.

“Ayer me sentí muy molesto porque el piso del tren estaba resbaladizo, Kika seguía deslizándose y estaba angustiada”, escribió.

“Ella cuida de mí todos los días, y me sentí inútil”.

Discutiendo sobre la experiencia humillante, el Sr. Patel le dijo a Evening Standard: “Normalmente ella es muy buena u ocasionalmente alguien dice:” aquí tengo mi asiento “, pero no ayer.

“Nadie se movió, ni una sola persona”, dijo el Sr. Patel.

Tomando el viaje de 25 minutos desde New Eltham a Waterloo East, Kika no pudo acostarse en el piso ya que estaba demasiado mojado, por lo que estaba sentada en aprietos.

La terrible experiencia de Patel se produce tres meses después de que los pasajeros y empleados del metro de Londres lo ignoraran y lo empujaran durante la hora punta.

En declaraciones a MailOnline el año pasado, el Sr. Patel describió cómo estaba harto de ser regularmente ignorado por el personal y los viajeros mientras viajaba en Londres, así que le agregó una cámara a la espalda de Kika para registrar el comportamiento del público.

Patel dijo en un caso que le habían pedido que se disculpara por haber estado en el camino e ignorado por el personal de la estación.

Entonces, el padre de uno conectó una cámara GoPro a la espalda de Kika para registrar el comportamiento del público.

Su esposa Seema revisa las imágenes al final del día y tweets sobre los viajes de la pareja por la capital.

Patel dijo en enero que la gente lo golpeó “deliberadamente” con sus maletas: “Tienen mucho espacio para pasar, pero parecen pensar que es divertido irrumpir en una persona ciega”.

“Kika siempre se sienta a mi lado izquierdo, por lo que a menudo bloqueamos la escalera mecánica y la gente la golpeará con bolsas y paraguas para que se aparte del camino.

“Lo peor es el comentario y los comentarios negativos detrás de mí. La gente es tan grosera y arrogante, y asumen que pueden hacer lo que quieran.

‘Una señora incluso dijo que debería pedir disculpas a la gente detrás de ella por retenerlos. Le pregunté si debería disculparme por ser ciego y ella me dijo ‘sí’.

“A veces me pregunto quién es la persona ciega cuando hay personas pegadas a sus teléfonos móviles.

“Realmente asusta a Kika a veces, puedo sentir lo enojada que se pone y cuando me enojo lo siente y no va a subir a las escaleras mecánicas durante unos días”.

We walked to the end of the platform in the pouring rain so that we can board the designated disabled section on the @Se_Railway train & even with dad giving me the command “find a seat” not one passenger gave up their seat! ????????????@GuidedogsLondon @guidedogs @transportforall pic.twitter.com/MHl0xtw6fU

— Kika ???????? (@Kika_GuideDog) 27 de marzo de 2018