La increíble revelación del Papa sobre el infierno que te dejará perplejo

Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 29, 2018 4:55 pm

Este Jueves Santo, la feligresía católica fue conmovida por una entrevista al papa Francisco en la que el Sumo Pontífice afirma que “el infierno no existe”.

Infobae

La entrevista fue realizada por el célebre periodista italiano Eugenio Scalfari, amigo personal del Santa Padre, y publicada en el diario La República. Aquí, la traducción completa de la misma:

Esta es la semana de la pasión según la historia cristiana, que alcanza su clímax con la última cena, la traición de Judas, el arresto de Jesús, la conversación con Pilato y luego la crucifixión, la muerte y el sonido de campanas en todas las iglesias del mundo donde se celebra el “la resurrección”.

Así termina la historia de tres años de predicación del hijo de María y José de la tribu de David, quien en tres años fundó una religión que de alguna manera continúa la judía de la Biblia, pero con nuevos principios que en esos tres años han gestado la semilla de una revolución religiosa, pero también social y política en el bien y el mal, en el pecado y en el perdón, en los crímenes y en la misericordia.

El martes por la tarde me encontré con el Papa Francisco por su invitación a la planta baja del Palacio de Santa Marta en el Vaticano, donde el Papa vive y recibe amigos. Tengo el privilegio de ser su amigo. Nos encontramos cinco veces: en una de ellas estaba con toda mi familia.

Las otros cuatro hablamos de todo. Un no creyente y el Papa, Obispo de Roma en la silla de Pedro e inspirado sobre todo en las cartas de Pablo, que transformó el cristianismo en una religión destinada a ser la más seguida, junto con la musulmana, con la que Francisco ha buscado y sigue buscando Hermandad en nombre de un Dios único en quien todas las religiones deben inspirarse.

A menudo nos llamamos el uno al otro, el Papa y yo, para intercambiar noticias, pero a veces nos volvemos a encontrar y hablamos durante mucho tiempo. De religión y política.

Esta, como dije, es la semana llamada d ela “pasión”. Jesús y sus doce apóstoles vienen a Jerusalén, recibido por una multitud de espectadores, la misma que, después del interrogatorio ante Pilato, le pide que diga que merece ser liberado tras Cristo y Barrabás, que ya está en las galeras romanas de Jerusalén.

Jesús aún no ha sido arrestado y decide ir al jardín llamado Getsemaní, seguido por los apóstoles, él los detiene y les dice que lo esperen. Se encuentra en ese jardín en un momento dado completamente solo, se dirige al Padre y dice: “Si quieres y puedes, no me hagas beber esta copa amarga, pero si usted no quieres, lo bebo hasta el fondo”.

Él no recibe respuesta y entiende que el Padre no lo salvará. Mientras tanto, guiados por Judas, llegan los guardias y los legionarios enviados por los sumos sacerdotes que toman a Jesús y lo llevan a la corte. Desde allí, después de haber escuchado también la opinión de los sumos sacerdotes de Jerusalén, la sentencia de la crucifixión es definitiva y se lleva a cabo tal como lo conocemos en la colina del Gólgota.

Todo esto, le pregunto al Papa Francisco, se deriva de la expulsión de Adán y Eva del Paraíso terrenal, de su exilio en la tierra donde hemos estado viviendo desde entonces. Así que la creación no es la bellamente pintada por Miguel Ángel en el techo de la Sixtina, pero cuando Dios ve que Adán y Eva habían sucumbido a la tentación de un demonio serpiente, y han roto la única prohibición que había sido colocado. La verdadera creación, por lo tanto, está en su expulsión del Paraíso terrenal.

­¿Es esa la creación?

Francisco escucha mi pregunta y luego me responde de forma completamente diferente a lo que generalmente se cuenta.

­La creación ­me dice­ no se cumple de la manera descrita: el Creador, es decir, el Dios en lo más elevado, creó todo el universo y, sobre todo, la energía que es el instrumento con el que nuestro Señor creó la tierra, las montañas, el mar, las estrellas, las galaxias y las naturalezas vivientes e incluso las partículas y átomos y las diferentes especies que la naturaleza divina ha traído a la vida. Cada especie dura miles o quizás miles de millones de años, pero luego Desaparece, la energía ha explotado el universo que cambia de vez en cuando. Las nuevas especies reemplazan a las que han desaparecido y es el Dios creador quien regula esta alternancia. ­

Su Santidad, en nuestra reunión anterior me dijo que nuestra especie desaparecerá en algún momento y que Dios siempre creará otras especies a partir de su semilla creadora. Nunca me habló de las almas que murieron en el pecado y se van al infierno por toda la eternidad. Me habló, por el contrario, de buenas almas y me admitió la contemplación de Dios. ¿Pero las almas malas? ¿Dónde están castigadas?

­No son castigadas. Las que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y van a la filas de las almas que lo contemplan, pero las que no se arrepienten y por lo tanto no pueden ser perdonadas, desaparecen. No existe un infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras. ­

¿Santidad, usted, Papa u Obispo de Roma, como prefiera llamarse, se ocupa también de la política?

¿Te refieres a la política religiosa? ­

Su santidad, la política es política, se ocupa del género humano. Para un Papa hay siempre un carácter religioso, pero no solo. Después de todo, usted siempre me ha dicho que para la Iglesia que trata de encontrarse con la modernidad ­y usted ha asumido esta tarea, como prescribió el Concilio Vaticano II­, la política es al mismo tiempo religiosa y laica. Usted, como sigue cuidadosamente sus deberes, reconoce que la modernidad es un objetivo que debe alcanzarse. ¿De dónde viene esta aclaración? ­

Históricamente, yo diría que la modernidad se inicia desde una perspectiva atea y cultural desde Michel de Montaigne. Una lectura casi necesaria. La Ilustración empieza con Montaigne. Continúa con Kant a través de una serie de pasos pero, por supuesto, no me corresponde a mí investigarlo, pero es bueno saberlo. El representante de la cristiandad debe prestar atención a otros problemas, por ejemplo, a la educación de los jóvenes. A trabajar y hacerlo bien, pero el trabajo no es suficiente, el trabajo debe ser alentado, pero junto con él hay otro sentir igualmente necesario y tal vez aún más importante: el sentimiento de amor al prójimo, su familia, su ciudad. Insisto sobre todo en el amor al prójimo: la Iglesia se extiende a la santidad civil y cristiana en el sentido más amplio. La religión es de gran importancia para mí, pero yo soy consciente que el sentido religioso se puede tener en casa incluso sin practicarlo. O practicas una religión, pero solo en sus rituales y no con el corazón y el alma. Si tengo que decir dónde hoy la religiosidad es más fuerte, indicaría a las masas de los pueblos de Sudamérica, de las llanuras de Norteamérica, Oceanía y la franja de África de este a oeste. África es un continente agitado y problemático, que necesita mucha ayuda. Es desde allí que las masas de esclavos se han ido con su carga de sufrimiento

¿Y Europa, Santidad?

­Europa debe fortalecerse política y moralmente. También hay muchos pobres y muchos inmigrantes aquí. Hemos dicho que queremos conocer la modernidad pura sin sus caídas. Europa es un continente que durante siglos ha peleado guerras, revoluciones, rivalidades y odio, incluso en la Iglesia. Pero también era una tierra donde la religión llegó a su punto más alto y es por eso que he tomado el nombre de Francisco: es uno de los grandes ejemplos de la Iglesia que deben ser entendidos e imitado . ­

Usted, Santidad, recordará que a menudo, cuando escribo sobre usted, lo llamo revolucionario. ­

Sí, lo sé y es una palabra que me honra en el sentido en que lo dice. Tú, por lo que sé, cumples los años en unos pocos días. Te dejo mis mejores deseos y reunámonos de nuevo pronto” .

Me acompañó a la puerta, nos dimos un abrazo delante de dos rígidos guardias suizos y luego esperó hasta que el coche se fuera y me lanzó un beso con los dedos, que respondí de la misma manera.

De vuelta en casa, me vinieron a la mente, frases de Salvini, Berlusconi, Renzi y Di Maio y me dieron una sensación de profunda tristeza. El sábado voy a tener que ocuparme de ellos, pero el sonido de las campanas me van a recordar al hombre … Jesús de Nazaret, un hombre y no más que un hombre Cualquiera que piense en él y mire la sociedad de nuestro tiempo. La política, por desgracia, reducida al azar. como él hay en la sociedad de nuestro tiempo la política es, por desgracia redujo al azar. Lamento los tiempos de Platón. Si fuéramos como él? pero desafortunadamente no hay esperanza.