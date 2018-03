¿Pecando en Semana Santa? Se “meten en mano” en pleno partido de fútbol

Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 29, 2018 3:11 pm

Estamos en Semana Santa y es normal que todos nos comportemos bien encaminados, cometer pecados, decir groserías y protagonizar escenas indecorosas/sexuales en la calle.

Aunque la pareja que te presentaremos a continuación, no le come cuento a la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. A través de las redes sociales, hemos podido dar un video insólito de una pareja que no perdió el tiempo durante el descanso del partido de fútbol.

Los tórtolos enamorados delante de todo el mundo comenzaron a meter sus manos en zonas íntimas, quizás para ellos era algo muy romántico, aunque para el resto de los presentes, era una escena verdaderamente incomoda.