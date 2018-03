Tres compañías se quejan por envío de crudo contaminado desde reserva EEUU

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Tres firmas que compraron crudo el año pasado de las reservas de emergencia de Estados Unidos alertaron sobre los altos niveles de un químico peligroso en los cargamentos, según correos electrónicos internos del Departamento de Energía y documentos de envíos revisados por Reuters.

Problemas en la calidad del crudo harían menos útil a la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) en una emergencia, ya que los refinadores tendrían que gastar tiempo y dinero retirando la contaminación antes de producir combustible. La reserva es la mayor que tiene almacenada el gobierno, con 665 millones de barriles en la actualidad.

El ácido sulfhídrico (H2S) surge de manera natural en el crudo y el gas, pero los productores suelen descontaminar estos productos antes de enviarlos a los compradores. Niveles altos de H2S pueden corroer partes de las refinerías y oleoductos y pueden ser letales para los humanos en forma de gas.

Las autoridades de los principales consumidores mundiales guardan petróleo en sus reservas para asegurar que no se quedan sin crudo para refinar en combustible si un desastre natural o una guerra interrumpen los suministros globales. El Gobierno de Estados Unidos estableció su reserva en 1975, tras el embargo petrolero árabe.

El Departamento de Energía supervisa la reserva y vende de forma periódica parte de su petróleo en tiempos sin emergencias, como ocurrió en este caso. La portavoz, Shaylyn Hynes, declinó comentar las quejas reveladas por Reuters.

Las tres compañías que se quejaron fueron Royal Dutch Shell Co, el banco australiano Macquarie Group y PetroChina International America, el brazo comercial en Estados Unidos de la firma energética estatal PetroChina Co Ltd, según los documentos de carga, correos electrónicos entregados por el Departamento de Energía tras una petición de información pública y un funcionario que pidió permanecer en el anonimato.

El Departamento se ocupó de la limpieza del cargamento a PetroChina con un aditivo tras determinar en mayo del año pasado que los niveles de H2S eran muy altos, según el funcionario. El Departamento no está de acuerdo con las pruebas que mostraron niveles muy altos en las otras dos cargas, según el funcionario.

Las tres firmas compraron cargamentos de petróleo de la SPR almacenados bajo tierra en una caverna de sal en Bryan Mound, Texas, el año pasado. El crudo fue bombeado a través de oleoductos hasta la terminal más cercana, en Freeport, Texas, antes de ser cargada en barcos, según datos revisados por Reuters y el funcionario.