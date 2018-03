Un trabajador necesita mínimo 660.220,58 bolívares diarios para alimentar a su familia

Publicado en: Destacados, Economía, Nacionales

Mar 29, 2018 8:27 am

La Canasta Alimentaria subió en febrero a Bs 19.806.617,40, de acuerdo con cálculos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda). La cifra implica un incremento de 56,2% con respecto a enero.

“El poder adquisitivo del salario del venezolano cae al nivel más bajo de los últimos 20 años. Con el nuevo salario mínimo de Bs, 392.646,46 apenas se puede adquirir el 2,0% de la canasta alimentaria. El reciente ajuste salarial es ínfimo frente a los devoradores niveles de inflación. Un trabajador necesita un mínimo de Bs. 660.220,58 diarios para alimentar a su familia. Por primera mes en 60 años un salario mínimo mensual es inferior al mínimo requerido por día para una familia alimentarse”, se lee en el informe del Cenda.

Los rubros que componen la Canasta Alimentaria subieron de precio de la siguiente manera durante el mes pasado:

-Cereales y productos derivados: subió Bs 1.509.002,34 (103,9%)

-Productos alimenticios (mayonesa, salsa de tomate, vinagre): subió Bs 273.848,94 (subió 99,3%)

-Bebidas no alcohólicas: subió Bs 444.733,33 (95,3%)

-Semillas, oleaginosas y leguminosas: subió Bs 586.022,34 (92,4%)

-Frutas y hortalizas: subió Bs 845.966,67 (75,3%)

-Raíces, tubérculos y otros: subió Bs 208.400,00 (67,2%)

-Leche, quesos y huevos: subió Bs 1.413.020,28 (58,2%)

-Pescados: subió Bs 589.659,39 (51,4%)

-Azúcar y similares: subió Bs 204.915,34 (41,9%)

-Carnes y sus preparados: subió Bs 952.591,67 (24,5%)

-Grasas y aceites: subió Bs. 97.272,33 (20,9%)



Escasez

El Cenda observó que en febrero los establecimientos visitados un promedio de 18 productos alimenticios de los sesenta 60 que contiene la canasta alimentaria no se consiguen con regularidad: carne de pollo (entero regulado), hígado de res, café, leche en polvo completa, pasta (solo se consiguió importada de Italia), arroz regulado y no regulado, harina de maíz, aceite (solo canola y maíz importado), azúcar (solo se consiguió importada/brasil); harina de trigo (solo se consiguió importada/de Italia); margarina, mayonesa, atún enlatado al natural (más económico), lentejas, caraotas negras, arvejas, frijol y pan (regulado y no regulado). Se pudo conseguir pollo, carne de res y de cerdo generalmente en mercados populares e itinerantes y en frigoríficos; carne de res y cerdo en muy pocos supermercados.

Nota de prensa