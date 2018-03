Actriz venezolana es galardonada en los premios a los Artistas de Teatro Independiente de New York

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Los premios a los Artistas de Teatro Independiente, mejor conocidos como ATI, reconocieron el trabajo de la joven actriz por su interpretación en la obra Asesinas Anónimas, en la que destacó durante su participación en el Festival de Teatro Hispano, celebrado el verano pasado en la ciudad de Nueva York.

Los Premios ATI, llevados a cabo el pasado 27 de marzo en un lujoso espectáculo en el Alto Manhattan, le otorgaron a la venezolana Yessi Hernández el galardón como Mejor Actriz Revelación del año por su papel de Camila en la obra Asesinas Anónimas, escrita por el dramaturgo Rodolfo Santana y dirigida por María Fernanda Rodríguez, bajo la producción de la compañía IShowNY. En la obra, Hernández compartió escena con las destacadas actrices: Mariana Buoninconti, Martha Alzate, Caridad del Valle y Adriana Galindez. La obra recibió excelentes críticas por parte de la prensa, la cuál generó la posterior nominación de Hernández y su triunfo en la ceremonia celebrada en el Día Internacional del Teatro.

Yessi llegó a Nueva York hace tres años para estudiar en el Conservatorio Dramático Stella Adler, del que se graduó el año pasado. Desde entonces, ha sido parte de varias producciones tanto en inglés como español, incluyendo: A lie of the Mind (Una mentira de la mente), God of Vengeance (Dios de Venganza), Alicia en el país de las maravillas, Nunca Llueve en Lima, Crónicas Desquiciadas y Lo que Kurt Cobain se llevó, esta última le valió una nominación como Mejor Actriz Revelación en los Premios ACE (Asociación de Cronistas de Espectáculos) en el 2017.

Recientemente, la joven actriz se estrenó en el formato de Teatro Breve con la obra Vestido de Novia, original de Fernando Azpúrua, en el Festival de Microteatro organizado por Teatro SEA. Dicha producción contó también con la participación de la actriz venezolana Andreína Carvó, la dirección de Virginia Podesta, el diseño de vestuario de Silvana Ottavianelli y la iluminación de Pablo Andrade.

Hernández, además, se ha desempeñado como Productora Ejecutiva de su propia compañía de teatro: Corezon, fundada junto a su socio Pablo Andrade, con la que ha recibido numerosos reconocimientos en la ciudad incluyendo Premios HOLA, ACE, ATI y Fuerza en distintas producciones y categorías.

