El Vaticano desmiente afirmación atribuida al Papa sobre el infierno

Mar 30, 2018 3:37 pm

Que un sacerdote diga que el infierno no existe haría tambalear a la Iglesia católica y haría que muchos creyentes se llevaran las manos a la cabeza. Desde siempre han defendido la existencia del cielo para “buenos” y el infierno para los “malos o pecadores”, pero según publicó el diario La Repubblica este jueves, el Papa Francisco cree que el castigo eterno no es real, reseña Panorama.

“No existe un infierno en el que sufren las almas de los pecadores para toda la eternidad (…) Aquellos que no se arrepienten (de sus pecados) y por tanto no pueden ser perdonados, desaparecen”, afirmó el Pontífice según el trabajo firmado por Eugenio Scalfari, fundador del rotativo italiano.

La respuesta del Vaticano no se hizo esperar y desmintió la información. La Santa Sede asegura que el encuentro entre Francisco y el periodista fue una reunión privada con motivo de la Pascua y no una entrevista. “Lo que informa el autor en el artículo es el resultado de su reconstrucción, en la que no se citan las palabras textuales pronunciadas por el Papa. Por lo tanto, ninguna cita del artículo debe considerarse una transcripción fiel de las palabras del Santo Padre”, detalla el Vaticano en un comunicado.